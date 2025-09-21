ANASAYFA
21 Eylül Güneş tutulması uyarısı: Aslan, Akrep ve Başak burçları için hem iyi hem kötü haber

21 Eylül Başak burcu Güneş tutulmasının burçlara etkisi en çok para ve aşk açısından merak ediliyor. 21 Eylül Güneş tutulması parasal açıdan en çok Aslan, Akrep ve Başak burcunu etkileyecek. Üç burç için de para ve kariyer uyarısı var. Peki, hangi burç daha avantajlı? İşte 21 Eylül Güneş tutulmasıyla gelen para uyarıları…

Merve Çulha | 21 Eylül 2025 Pazar 11:00 | Son Güncelleme:
Astrolog Özlem Recep 21 Eylül Güneş tutulmasının burçlara etkisini yazdı. Özellikle 3 burç parasal açıdan değişiklikler yaşayabilir.

GÜNEŞ TUTULMASI 3 BURÇ İÇİN PARA UYARISI DEMEK

Güneş tutulması Aslan, Akrep ve Başak burcunu para ve kariyer açısından etkileyecek. Aralık ve Şubat ayı rahatlama dönemi olabilir.

ASLAN: Sevgili Aslan, 6 aylık zaman dilimi içerisinde, uzak yerlere taşınma, seyahat etme isteği, arkadaş grupları ya da akrabaların dahil olduğu pek çok kutlama ve etkinlikler içerisinde kendini göstereceğin fırsatlar gündeme gelebilir. Maddi kaynaklarla ilgili olan konularda paranı yönetmek oldukça önemli. Yeni kaynaklar gündeme gelebilir. Borç ve ortaklı olan projelerle ilgili sıkıntılar için çözüm yolları ve belki de yeni ortaklar gündeme gelirse Şubat ayıyla birlikte değerlendirmek daha akıllıca olabilir.

BAŞAK: Sevgili Başak, 6 aylık zaman dilimi içerisinde, kariyer süreçleriyle ilgili fırsatlı projeler sana para kazandırabilir. İş kurmak ve maddi kaynakları arttırmak isteyebilirsin. Bu dönem içerisinde dışarıdaki kişiler, rekabet ederken senin farklı bir yüzünü görebilir. Bırak herkes seni sevmesin, büyürken arkada kalanlar zaten hep konuşurlar. İş hayatındaki fırsatlar başka bir şehirde seni bekliyor olabilir. İlişkiler alanında kendine ve kendi isteklerine yöneleceğin bir süreç içerisinde hayatındaki kişinin problemlerinin çözümü için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Yalnızsan ya da yeni yeni bir beraberlik gündeme gelecekse, kış aylarıyla taşlar yerine oturacak görünüyor.

AKREP: Sevgili Akrep, 6 aylık zaman diliminde maddi kaynaklarınla ilgili olan süreçlerde paranı riske atmadan ilerlemek oldukça önemli. Kariyer fırsatları, yeniden yapılandırmalar derken elindekini dikkatli harcamalısın. Bu dönem senin ya da yakınlarının önemli bir rahatsızlığın bulunuyorsa ameliyat süreçleri gündeme gelebilir. Bebek istiyorsan aileye yeni biri katılabilir. Miras, nafaka ve alacaklı olduğun konularda mücadele verebilirsen fırsatlar seninle. Krizlerin arasında umutlarının yeşerdiği konular merkezinde olacak. Aşk imtihanlarına karşı dikkatli olmalısın.

Etiketler:
