Akrep burcunun tutkuyla bayıldığı tek burç

Tutkulu yapısı ve derin duygularıyla bilinen Akrep burcu, ilişkilerde kolay kolay herkese kapılarını açmaz. Ancak astrolojiye göre Akrep'in kalbini en çok kalbini çalan ve ona gerçek anlamda bağ kurduran tek burç vardır oda Yengeç. Su elementinden gelen bu iki burç, duygusal derinlikleri ve sezgisel bağlarıyla birbirlerini adeta büyüler.

NEDEN AKREP – YENGEÇ UYUMU ÇOK GÜÇLÜ?

Akrep burcunun en çok bayıldığı, kolayca kalbini açtığı ve tutkuyla bağlandığı burç Yengeçtir.

Duygusal Derinlik: İki burç da su elementinden olduğu için yoğun duyguları paylaşabilir.

Güven İhtiyacı: Akrep güven arar, Yengeç ise sevgi ve şefkatiyle ona bu güveni verir.

Sadakat: Yengeç'in bağlılığı ve Akrep'in tutkulu sahipleniciliği birbirini tamamlar.

Sezgisel Bağ: İkisi de güçlü sezgilere sahiptir, çoğu zaman kelimelere gerek kalmadan anlaşabilirler.

