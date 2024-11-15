Aslan burçları Zodyak'ta gücü ve zenginliği temsil eder. Aslanlar dış görünüşlerine özen verirler. Aslanlar güce, altına ve mevkiye önem verirler. Onlar için ağlamak dahi bir zafiyet sayılır. Peki Aslan burçları narsist midir?

ASLAN BURCU NARSİST MİDİR?

Aslan burçları 23 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları temsil eder. Aslan burcu insanları sevince büyük fedakarlıklardan kaçınmazlar. Aslanların sevgi anlayışına emek ve sevdiklerini iyi şartlarda yaşatmak vardır. Aslanlar dışardan egolu görünürler. Ancak Aslan burçlarını yakından tanıyanlar onun sıcak sevgisini hissedebilir. Aslanlar kibirli insanlara karşı daha fazla egolu davranırlar. Ancak çok merhametli oldukları için egolarını merhamet gösterecekleri kişilerden saklarlar.