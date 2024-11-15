ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Aslan burçları narsist midir?

Burç kuşağının ateş grubunda olan bir isim: Aslanlar... Onlar her ne kadar burnu düşse yerden almayacak havası verseler de içten içe çok duygusallardır. Aslan burçlarını birçok kişi kibirli bulsa da gerçek bambaşka... Peki Aslanlar narsist midir?

15 Kasım 2024 Cuma 11:42 | Son Güncelleme:
Aslan burçları narsist midir?
ABONE OL

Aslan burçları Zodyak'ta gücü ve zenginliği temsil eder. Aslanlar dış görünüşlerine özen verirler. Aslanlar güce, altına ve mevkiye önem verirler. Onlar için ağlamak dahi bir zafiyet sayılır. Peki Aslan burçları narsist midir?

ASLAN BURCU NARSİST MİDİR?

Aslan burçları 23 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları temsil eder. Aslan burcu insanları sevince büyük fedakarlıklardan kaçınmazlar. Aslanların sevgi anlayışına emek ve sevdiklerini iyi şartlarda yaşatmak vardır. Aslanlar dışardan egolu görünürler. Ancak Aslan burçlarını yakından tanıyanlar onun sıcak sevgisini hissedebilir. Aslanlar kibirli insanlara karşı daha fazla egolu davranırlar. Ancak çok merhametli oldukları için egolarını merhamet gösterecekleri kişilerden saklarlar.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Altın seven 3 burç! Zodyak'ın çeyrek severleri…
Altın seven 3 burç! Zodyak'ın çeyrek severleri…
Güzelliği başına bela 3 kadın burcu! Astrolojinin divaları: Bakım kraliçeleri
Güzelliği başına bela 3 kadın burcu! Astrolojinin divaları: Bakım kraliçeleri
En bencil 5 burç: Akrep, Kova, Terazi, Boğa ve Aslan burcu! İşte sebebi
En bencil 5 burç: Akrep, Kova, Terazi, Boğa ve Aslan burcu! İşte sebebi
Trump'ın kazanması İkizler başarısına mı işaret? Onları öne çıkaran zeka mı merak mı?
Trump'ın kazanması İkizler başarısına mı işaret? Onları öne çıkaran zeka mı merak mı?
Zodyak'ta en dengesiz 5 burç! Zehirli gaz gibiler
Zodyak'ta en dengesiz 5 burç! Zehirli gaz gibiler
Bu hafta iş hayatında en kazançlı 3 burç! Dikkat! Teklif gelebilir
Bu hafta iş hayatında en kazançlı 3 burç! Dikkat! Teklif gelebilir
Zodyak'ta en zeki burçlar belli oldu! Oğlak, Kova ve İkizler! İşte ortak özellikleri
Zodyak'ta en zeki burçlar belli oldu! Oğlak, Kova ve İkizler! İşte ortak özellikleri
Sevilmeyen gelin burçları! Zodyak'ın analizi...
Sevilmeyen gelin burçları! Zodyak'ın analizi...
Zodyak'ta en cimri 5 burç! Onların cebinde Akrep var asla...
Zodyak'ta en cimri 5 burç! Onların cebinde Akrep var asla...
En egoist 5 burç! Burnu büyük demek bile hafif…
En egoist 5 burç! Burnu büyük demek bile hafif…
Yağmuru en çok seven 3 burç! Doğal terapi
Yağmuru en çok seven 3 burç! Doğal terapi