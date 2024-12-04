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Aşkından asla vazgeçmeyen 3 burç

Bahar dizisinde sular durulmuyor. Bahar'ın son bölümünde Rengin'in Timur'a olan aşkından vazgeçmeyişi, Cem'le Umay'ın yasak koydukça yaklaşması, Bahar'la Evren'in onca yaşanandan sonra aşkına sahip çıkması izleyiciyi hem ekrana bağladı hem de delirtti. Peki, Rengin gibi aşkından asla vazgeçmeyen kadın burçları hangileri? Rengin'in Timur takıntısı bazı kadınları çıldırtsa da bazıları tam olarak kendi aşk tutkusunu Bahar dizisinde buldu. İşte aşkından vazgeçemeyen 3 burç…

4 Aralık 2024 Çarşamba 14:33 | Son Güncelleme:
Aşkından asla vazgeçmeyen 3 burç
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Bahar gibi aşk dizilerinde karakterlerin burçlarla eşleştirmeleri yapılıyor. Bahar'ın son bölümde yaşananlar izleyiciyi şaşırttı. Aşk konusunda çiftlerin gel-gitleri, Rengin'in Timur'un hatalarına rağmen aşkından vazgeçmeyişi ve hataları birçok kadına "Yok artık" dedirtti. Peki, aşktan vazgeçmeyen 3 burç hangisi? Gelin birlikte bakalım.

AŞKINDAN VAZGEÇMEYEN 3 BURÇ

Her burçta aşkın yansıması farklı. Bu yüzden birçok insan dizilerde yer alan karakterlerde kendi aşkını buluyor. Özellikle son dönemde favori olan Bahar dizisindeki çiftlerin tutkulu aşkları sosyal medyada çok konuşuluyor.

1. Akrep(23 Ekim - 21 Kasım)

Aşkta tutku deyince ilk akla gelen Akrep burcu oluyor. Akrepler, duygusal yoğunluğuyla ünlüdür. Bir Akrep aşık olduğunda, bu dünyadan sıyrılmak ister. Akreplerin sadakati ve bağlanma kapasitesi çok güçlüdür. Bu burçlar, aşkı ve ciddiyeti çok ciddiye alır, sevdiklerine sadık kalmak için büyük bir çaba gösterirler.

2. Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs)

Toprak grubu olan Boğa burcunun aşk hayatı derindir. Anlamak kolay değildir. Boğalar, aşk ilişkisini tutkulu bir şekilde yaşarlar. Bu burç, duygusal bağlarını yalnızca uzun süreli, sağlam ilişkilerde gösterir. Aşklarına karşı ayrılık süreleri daha da derinleşir.

3.Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz)

Duygusal olan Yengeç burcu sevdiği kişiden kolay kolay vazgeçmez. Yengeç burcunun neye üzüldüğünü, takıldığını ya da neyden korktuğunu anlamak zordur.

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