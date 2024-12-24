ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Buluttan nem kapmak onların işi! Her şeyi yanlış anlayan 3 burç

Astrolojiye göre bazı burçlar her şeyi yanlış anlayabilir, gereksiz alınganlıklar sergileyebilir ve mutsuzluğunu bulaştırıcı hale getirebilir. Zodyak'ta her şeyi yanlış anlayan 3 burç sizi şaşırtabilir. İşte alıngan burçların özellikleri…

Merve Çulha | 24 Aralık 2024 Salı 16:53 | Son Güncelleme:
Buluttan nem kapmak onların işi! Her şeyi yanlış anlayan 3 burç
ABONE OL

Burç özellikleri bazı eksiklikleri gözler önüne seriyor. Astrolojiye göre birinin burçlarına dayanarak onun hakkında varsayımlarda bulunabilir ve klişelerle kendinizi kandırabilirsiniz. Her insanın alıngan bir yanı vardır. Ama bazı burçlar yanlış anlamalarıyla meşhurdur. Yanlış anlayan en alıngan burçları sizler için derledik.

ZODYAK'TA EN ALINGAN 3 BURÇ

Milyonlarca karakter var. Hepsinin davranış özelliklerini anlamak zor. Fakat burcunu bilirseniz ona göre siper alabilirsiniz. Doğum haritaları bazı eksikliklerle barışmaya ve bunlara rağmen insanın kendisini sevmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda soğutabilir de. Çünkü insanın her özelliği mükemmel olamaz. Burçların yanlış anlaşılmalarını ve yanlış anlamalarını konu aldık.

İkizler: Manipülatif

Zodyak'ın en çok konuşan burcu olan İkizler, her an hem yanlış anlayabilir hem de yanlış anlaşılabilir. İkizler burcu uyumludur ve bir durumun birden fazla yönünü aynı anda düşünürken hata yapabilir. Kusursuz iletişimci olmaları onlara hata yaptırabilir. İkizler burcuyla konuşurken onların manipülatif olmalarını unutmayın.

Yengeç: Aşırı duygusal

Zodyak'ın en alıngan burcu olan Yengeç burcu insanı tüketir. Çünkü daima duygularının gölgesinde kalır. Bu yüzden de yanlış anlaşılır. Dikkat edilmesi gereken şey, çok yoğun hissettikleri için kemiklerine kadar sadık olduklarıdır.

Başak: Kusur bulma uzmanı

Mükemmeliyetçi Başaklar hiçbir şeyi beğenemediğinden yanlış anlaşılır. Hayata yaklaşımlarında metodik, analitik ve ölçülü olmayı severler. Bu yüzden onlarla birlikte yaşam aşırı eleştirel hissettirse de aslında insanın hayatını kolaylaştıran çözümleri vardır. Analiz güçleri zihinlerini sürekli çalıştırır.

Sol elini kullananlar daha mı zeki? Araştırmalar zekayla ilgili gerçeği söylüyor
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Canını iste parasını isteme! İşte Zodyak'ın en cimri burçları
Canını iste parasını isteme! İşte Zodyak'ın en cimri burçları
2025'te paraya para demeyecek burçlar! Yeni yıl onlara zenginlik ve bereket getirecek
2025'te paraya para demeyecek burçlar! Yeni yıl onlara zenginlik ve bereket getirecek
Hafıza okuyan 3 burç! Yalan söyleyen yandı
Hafıza okuyan 3 burç! Yalan söyleyen yandı
Zodyak'ın doktorları! Sağlık ocağı gibi 3 burç
Zodyak'ın doktorları! Sağlık ocağı gibi 3 burç
Aşkından asla vazgeçmeyen 3 burç
Aşkından asla vazgeçmeyen 3 burç
Kışın aşık olmayı seven 3 burç! Onlara kış lüksü gerek
Kışın aşık olmayı seven 3 burç! Onlara kış lüksü gerek
Boğa burcunu başarıya götüren 5 özellik
Boğa burcunu başarıya götüren 5 özellik
En işgüzar 5 burç! Pratik zekaları ve kariyer hedefleri ezip geçer
En işgüzar 5 burç! Pratik zekaları ve kariyer hedefleri ezip geçer
Aslan burçları narsist midir?
Aslan burçları narsist midir?
Altın seven 3 burç! Zodyak'ın çeyrek severleri…
Altın seven 3 burç! Zodyak'ın çeyrek severleri…
Güzelliği başına bela 3 kadın burcu! Astrolojinin divaları: Bakım kraliçeleri
Güzelliği başına bela 3 kadın burcu! Astrolojinin divaları: Bakım kraliçeleri