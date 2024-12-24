ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Canını iste parasını isteme! İşte Zodyak'ın en cimri burçları

Astrolojiye göre bazı burçlar var ki maddi konularda oldukça elleri sıkı. Bu burçlar için para denince akan sular duruyor. Adeta hayata geliş amaçları para biriktirmek olan burçlar, para harcamaya kıyamazlar. Canını isteyebilir ama parasını asla… Peki en cimri burçlar hangileri? İşte Zodyak'ın aşırı cimri olarak bilinen burçları…

24 Aralık 2024 Salı 09:36 | Son Güncelleme:
Canını iste parasını isteme! İşte Zodyak'ın en cimri burçları
ABONE OL

Astroloji, karşımızdaki bireyin kişilik özelliklerini ve davranışlarını anlama konusunda bize rehberlik edebilir. Bazı burçlar vardır ki para harcamayı hiç sevmezler. Son derece tutumlu olan burçlar için cimri de diyebiliriz. Peki en cimri burçlar sıralamasında hangi burçlar var?

PARAYA DÜŞKÜN BURÇLAR

Astrolojiye göre bazı burçlar için para denince akan sular duruyor. Adeta asli hedeflerinden biri para biriktirmek olan bu burçlar, hesap ödemeyi de hiç sevmez. Hediye almaktan hoşlanır ama vermekten hiç hoşlanmayan Zodyak'ın en cimri burçları...

CANINI İSTE AMA PARASINI ASLA

Oğlak

Planlı ve disiplinli olarak bilinen Oğlak burçları, geleceğe dönük yatırım odaklı olarak bilinirler. Harcamalarda dikkatli olmayı yaşam biçimi haline getiren Oğlak burçlarının bazı durumlarda elleri sıkı olabilir. Kazandıkları parayı savurmaktan hiç hoşlanmayan Oğlak burçlarının, geleceğinin kilidi para olabilir. Genellikle tasarruflu bir yaşam tarzı benimseyen Oğlak burçları özellikle maddi konularda çok dikkatlilerdir.

Başak

Detaycı ve düzenli kişilikleriyle bilinen Başak burçları, parayı nereye harcadıklarını çok iyi bilir. Kendisi oldukça tutumlu olan Başak burçları, çevrelerindeki insanları da buna teşvik etmeye çalışır. Gereksiz para harcamaktan hoşlanmayan Başak burçları, ihtiyaç duymadıkları şeylere asla para vermezler. Titiz ve düzenli yapılarıyla bilinen Başak burçları aynı zamanda bazı durumlarda cimri de olabilirler.

Boğa

Lükse düşkün olarak bilinse de Boğa burçları, asla gereksiz yere para harcamaz. Mal varlıklarını korumaya özen gösteren Boğa burçları için finansal istikrar çok önemlidir. Hayatlarında hem konfor hem de para vazgeçilmez bir ikili olan Boğa burçları, keyif aldıkları şeylere para harcayabilirler. Uzun vadeli hedefleri için sabırla para biriktiren Boğa burçları, genel olarak tutumludur.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
2025'te paraya para demeyecek burçlar! Yeni yıl onlara zenginlik ve bereket getirecek
2025'te paraya para demeyecek burçlar! Yeni yıl onlara zenginlik ve bereket getirecek
Hafıza okuyan 3 burç! Yalan söyleyen yandı
Hafıza okuyan 3 burç! Yalan söyleyen yandı
Zodyak'ın doktorları! Sağlık ocağı gibi 3 burç
Zodyak'ın doktorları! Sağlık ocağı gibi 3 burç
Aşkından asla vazgeçmeyen 3 burç
Aşkından asla vazgeçmeyen 3 burç
Kışın aşık olmayı seven 3 burç! Onlara kış lüksü gerek
Kışın aşık olmayı seven 3 burç! Onlara kış lüksü gerek
Boğa burcunu başarıya götüren 5 özellik
Boğa burcunu başarıya götüren 5 özellik
En işgüzar 5 burç! Pratik zekaları ve kariyer hedefleri ezip geçer
En işgüzar 5 burç! Pratik zekaları ve kariyer hedefleri ezip geçer
Aslan burçları narsist midir?
Aslan burçları narsist midir?
Altın seven 3 burç! Zodyak'ın çeyrek severleri…
Altın seven 3 burç! Zodyak'ın çeyrek severleri…
Güzelliği başına bela 3 kadın burcu! Astrolojinin divaları: Bakım kraliçeleri
Güzelliği başına bela 3 kadın burcu! Astrolojinin divaları: Bakım kraliçeleri
En bencil 5 burç: Akrep, Kova, Terazi, Boğa ve Aslan burcu! İşte sebebi
En bencil 5 burç: Akrep, Kova, Terazi, Boğa ve Aslan burcu! İşte sebebi