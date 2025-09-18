Cimri burçları ele veren 3 belirti! Kuruşuna kadar değerli…

Cimri burçlar, hediye verirken genellikle ya çok düşünür ya da en uygun maliyetli seçeneği bulmak için uzun araştırmalar yapar. Karşısındakine değer vermediğinden değil; ama cebinden fazla çıkmaması için ince eleyip sık dokur.

EN CİMRİ BURÇLAR

Cimri burçlar ellerindeki eşyaları, kıyafetleri veya parayı bırakmak istemezler. "Bir gün lazım olur" düşüncesiyle fazlalıkları bile saklar, yıllarca harcamadan kenarda tutarlar. Onlar için güvenlik, maddi kaynakları korumaktan geçer.

BOĞA

Parayı güvence olarak görür, fazla açılmak istemez. Boğa burcu, maddi güvenceye çok önem verir. Kazandığını harcarken "yarın ne olur" diye düşünmeden rahat edemez. Kaliteli şeyleri sever ama indirim ve fırsatları kovalamadan alışveriş yapmaz.

BAŞAK

Başak: Küçük hesapları sever, gereksiz harcamalardan kaçınır. Başak burçları hesap kitap konusunda ustadır. Küçük ayrıntılara dikkat eder ve gereksiz masraftan hoşlanmaz. Onlar için para, disiplin ve düzenin bir parçasıdır.

OĞLAK

Uzun vadeli plan yapar, geleceğe yatırım için bugünden kısar. Oğlaklar gelecek kaygısıyla hareket eder. Yatırım yapmayı, parayı biriktirmeyi severler. Onlar için bugünden çok yarın önemlidir, bu yüzden harcarken oldukça temkinli davranırlar.