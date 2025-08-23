ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

En sinsi 2 burç belli oldu! Astrologlar açıkladı: Onlarda gizli hırs var

Astrolojide bazı burçlar duygularını ya da hırslarını kolay kolay belli etmez; sakin, sessiz veya diplomatik bir görüntü altında derin bir rekabet ve hedef odaklılık taşıyabilirler. “Sinsi” kelimesi biraz iddialı olsa da genellikle gizli hırs denilince akla iki burç geliyor. İşte astrolojiye göre en sinsi 2 burç…

Merve Çulha | 23 Ağustos 2025 Cumartesi 13:25 | Son Güncelleme:
En sinsi 2 burç belli oldu! Astrologlar açıkladı: Onlarda gizli hırs var
ABONE OL

Her burçta belirgin bir özellik vardır. Astrolojiye göre "en sinsi" ya da "gizli hırslı" burçlar dendiğinde çoğunlukla Akrep ve Oğlak ilk akla gelenlerdir. Peki, sinsi burçların ortak özellikleri ne, onlara neden sinsi denir?

SİNSİ BURÇLARIN ÖZELLİKLERİ

Akrep burcunda duygusal derinlik, strateji ve güç elde etme arzusu vardır. Oğlak burcunda ise sessizlik, disiplin ve zirveye çıkma hırsı vardır.

AKREP BURCU

Neden sinsi görülür?

Akrepler duygularını kolay kolay açmaz, gözlem yapar, stratejik davranır. Dışarıdan sakin görünseler de içlerinde güçlü bir kontrol arzusu vardır.

Gizli hırsı: Başarıya ve güç elde etmeye karşı yoğun istek taşır. Hedefe ulaşmak için sabırla bekleyebilir, gerektiğinde çevresini yönlendirebilir.

Özelliği: İnsanları çözümlemede çok iyidir; bu da onları hem derin hem de biraz gizemli kılar.

OĞLAK BURCU

Neden sinsi görülür?

Oğlaklar genelde sessiz, ciddi ve mesafeli görünür. Ama perde arkasında çok planlıdırlar.

Gizli hırsı: Kariyer, statü ve başarı konusunda oldukça iddialıdırlar. Bunu yüksek sesle dile getirmeseler de hedeflerine ulaşana kadar sabırla, adım adım çalışırlar.

Özelliği: Kimse fark etmeden zirveye çıkabilecek kadar stratejik davranabilirler.

Sinirini asla kontrol edemeyen 3 burç! Onların sözleri anında alev alır
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Sinirini asla kontrol edemeyen 3 burç! Onların sözleri anında alev alır
Sinirini asla kontrol edemeyen 3 burç! Onların sözleri anında alev alır
Ağustosta doğan Aslan burçlarına hediye önerileri
Ağustosta doğan Aslan burçlarına hediye önerileri
Doğuştan patron 2 burç! Özgüvende zirve, stratejide 1 numara
Doğuştan patron 2 burç! Özgüvende zirve, stratejide 1 numara
Hem çalışkan hem zekiler! Doğuştan lider 2 burç
Hem çalışkan hem zekiler! Doğuştan lider 2 burç
Şubatın lider burcu: Kova! İşte kova burcunun kıskanılan özellikleri
Şubatın lider burcu: Kova! İşte kova burcunun kıskanılan özellikleri
Zodyak'ın en çalışkan burcu! Oğlak burcunun özellikleri
Zodyak'ın en çalışkan burcu! Oğlak burcunun özellikleri
Buluttan nem kapmak onların işi! Her şeyi yanlış anlayan 3 burç
Buluttan nem kapmak onların işi! Her şeyi yanlış anlayan 3 burç
Canını iste parasını isteme! İşte Zodyak'ın en cimri burçları
Canını iste parasını isteme! İşte Zodyak'ın en cimri burçları
2025'te paraya para demeyecek burçlar! Yeni yıl onlara zenginlik ve bereket getirecek
2025'te paraya para demeyecek burçlar! Yeni yıl onlara zenginlik ve bereket getirecek
Hafıza okuyan 3 burç! Yalan söyleyen yandı
Hafıza okuyan 3 burç! Yalan söyleyen yandı
Zodyak'ın doktorları! Sağlık ocağı gibi 3 burç
Zodyak'ın doktorları! Sağlık ocağı gibi 3 burç