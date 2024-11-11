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Güzelliği başına bela 3 kadın burcu! Astrolojinin divaları: Bakım kraliçeleri

Güzellik kişiden kişiye değişir. Genel ahenk ve güzellik taşıyan burçları derledik. Güzelliğiyle başı dertte olan kadınların burcu hangisi?

11 Kasım 2024 Pazartesi 10:18 | Son Güncelleme:
Güzelliği başına bela 3 kadın burcu! Astrolojinin divaları: Bakım kraliçeleri
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Astrolojinin güzellik kraliçeleri merak ediliyor. Onların önceliği güzellik ve bakımdır. Bazı kadınlar var ki auraları ve güzellikleriyle başkalarına dert olur. İşte detaylar...

GÜZELLİĞİ BAŞINA BELA KADIN BURÇLARI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR: İddialı yüz hatları ve yüksek enerjileri sayesinde alımlıdırlar. Koç kadınları bir ortama girdiğinde dikkat çekmemeleri imkansızdır. Çünkü onlar güzelliklerini duruşlarıyla birleştirirler. Güzellikleriyle imza atarlar.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİLER: Venüs'ün yönettiği Terazi kadınları oldukça dişidir. Zerafetleri mutlaka yansır. El, kol hareketlerinden kibarlıkları anlaşılır. Terazi kadınları sanatsal yeteneklerle doludur.

BOĞA YÜKSELEN BOĞALAR: İddialı tavırları ve etine dolgun fizik yapılarıyla Boğa kadınları beğenilirler. Vizyon ve ve zevk sahibi Boğa kadınları kıyafette uyuma çok önem verirler. Dış görünüşlerine dikkat ederler ve cilt bakımlarını aksatmazlar.

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