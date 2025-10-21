İlişkilerde evlilikten korkan 2 burç: Bağlanmak onlara göre değil

Evlilik, birçok kişi için sevginin en güçlü ifadesi olarak görülür. Ancak bazı burçlar için bu durum tam tersidir.

Astrolojiye göre bazı karakterler, "bağlanmak" ve "sorumluluk almak" kelimelerini duyduklarında duvarlarını hızla örer.

İlişkiyi severler, romantizmi yaşarlar ama iş imzaya geldiğinde bir adım geri atarlar.

Uzman astrologlar, doğuştan bağımsız ruhlu bu burçların evlilikten değil, özgürlüklerini kaybetmekten korktuklarını belirtiyor.

1. KOVA BURCU

Kova burcu için özgürlük, yaşamın temelidir. Rutinleşen ilişkiler ve geleneksel kalıplar onlara sıkıcı gelir.

Evliliği "Toplumsal bir zorunluluk" olarak görebilir ve bu düşünce, onlarda baskı hissi yaratır.

Kova, sevdiğinde derin bağlar kurar ama kendi alanına müdahale edildiğini hissettiği anda uzaklaşır.

Onlar için ideal ilişki, iki bireyin birbirinin alanına saygı duyduğu, özgür ama bağlı bir birlikteliktir.

Astrolog yorumu: "Kovalar evlenmekten değil, kendilerini kaybetmekten korkarlar."

2. YAY BURCU

Yay burcu doğuştan maceraperesttir. Yeni deneyimlere açık, değişimi seven bu burç için evlilik bazen "hayatın sonu" gibi algılanabilir.

Bağımsızlık onlar için oksijen gibidir. Kısıtlandıklarını hissettiklerinde hızla uzaklaşabilirler.

Yay burcu, uzun süreli ilişkilerde bile özgürlüğünden ödün vermek istemez.

Yine de doğru kişiyle karşılaştıklarında, evliliğe kendi koşullarıyla "evet" demekten çekinmezler.