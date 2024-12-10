Zodyak'ın doktorları! Sağlık ocağı gibi 3 burç

Astroloji sevenlere özel bir yazı kaleme aldık. Zodyak'ın doktorları belli oldu. Onların lakabı doktor çünkü ilk yardım gibi yetişiyorlar. Peki en yardımsever burçlar hangileri?

ZODYAK'IN DOKTORLARI SAĞLIK OCAĞI GİBİ 3 BURÇ

Sağlık ocağı gibi burçlar hangileri? Astroloji sevenler bu burçları tahmin edebiliyorlar. İşte Zodyak'ın doktorları...

YENGEÇ: Paçalarından duygusallık akan Yengeçler diğer insanlara bir yuva gibidirler. Onların anaç ruhları yardımsever olmalarını sağlar. Başı ağrıyan Yengeç'e koşar. Maddi ve manevi destek vermekten geri durmazlar.

AKREP: Yaşam koçluğu denilince akla Akrep gelir. Sevgileri çok gerçek olan Akrepler sevdikleri konusunda çok paylaşımcı olur. Bu nedenle dört bir yandan kuşatabilirler. Akrep tarafından seviliyorsanız şanslısınız demektir.

KOÇ: Yardım derneği gibi olan bir burç da Koçlar... Yardım almayı sevmezler ama yardım etmeye bayılırlar. Onlar yüce gönüllü şahsiyetlerdir. Koçun enerjisi bu konuda çok başarılıdır.