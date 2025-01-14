Zodyak'ın en çalışkan burcu! Oğlak burcunun özellikleri
Ocak ayında doğanlar oğlak ya da kova burcu oluyor. Peki, astrolojiye göre Oğlak burçlarının özellikleri neler, Oğlakların en kötü özelliği ne? İşte Zodyak'ta çalışkanlıklarıyla meşhur Oğlak burçlarının tanıtımı…
22 Aralık-20 Ocak tarihi aralığında doğanlar Oğlak, 21 Ocak-18 Şubat arasında doğanlar ise Kova burcu oluyor. Ocak ayında doğan Oğlak burçları özelliklerini merak ediyor.
Zodyak'ta çalışkanlıklarıyla ünlü Oğlak burcu, güvenilirliği ve hırsıyla da öne çıkıyor. İşte Oğlak burçlarının bilinmeyen özellikleri...
OĞLAK BURCUNUN POZİTİF ÖZELLİKLERİ
Disiplinli ve çalışkan
Güvenilir
Organize ve planlı
Dayanıklı ve mücadeleci
Ciddi ve olgun
Kontrollü
OĞLAK BURCUNUN OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ
Aşırı hırslı
Soğuk ve mesafeli
İnatçı
Karamsar
Sevdiklerine çok iyi sevmediklerine kötü
OĞLAK BURCUNUN UĞURLARI
Uğurlu Renkleri: Siyah
Uğurlu Sayıları: 8
Uğurlu Günleri: Cumartesi