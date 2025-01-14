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Zodyak'ın en çalışkan burcu! Oğlak burcunun özellikleri

Ocak ayında doğanlar oğlak ya da kova burcu oluyor. Peki, astrolojiye göre Oğlak burçlarının özellikleri neler, Oğlakların en kötü özelliği ne? İşte Zodyak'ta çalışkanlıklarıyla meşhur Oğlak burçlarının tanıtımı…

Merve Çulha | 14 Ocak 2025 Salı 16:06 | Son Güncelleme:
Zodyak'ın en çalışkan burcu! Oğlak burcunun özellikleri
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22 Aralık-20 Ocak tarihi aralığında doğanlar Oğlak, 21 Ocak-18 Şubat arasında doğanlar ise Kova burcu oluyor. Ocak ayında doğan Oğlak burçları özelliklerini merak ediyor.

Zodyak'ta çalışkanlıklarıyla ünlü Oğlak burcu, güvenilirliği ve hırsıyla da öne çıkıyor. İşte Oğlak burçlarının bilinmeyen özellikleri...

OĞLAK BURCUNUN POZİTİF ÖZELLİKLERİ

Disiplinli ve çalışkan

Güvenilir

Organize ve planlı

Dayanıklı ve mücadeleci

Ciddi ve olgun

Kontrollü

OĞLAK BURCUNUN OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ

Aşırı hırslı

Soğuk ve mesafeli

İnatçı

Karamsar

Sevdiklerine çok iyi sevmediklerine kötü

OĞLAK BURCUNUN UĞURLARI

Uğurlu Renkleri: Siyah

Uğurlu Sayıları: 8

Uğurlu Günleri: Cumartesi

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