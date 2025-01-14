Zodyak'ın en çalışkan burcu! Oğlak burcunun özellikleri

22 Aralık-20 Ocak tarihi aralığında doğanlar Oğlak, 21 Ocak-18 Şubat arasında doğanlar ise Kova burcu oluyor. Ocak ayında doğan Oğlak burçları özelliklerini merak ediyor.

Zodyak'ta çalışkanlıklarıyla ünlü Oğlak burcu, güvenilirliği ve hırsıyla da öne çıkıyor. İşte Oğlak burçlarının bilinmeyen özellikleri...

OĞLAK BURCUNUN POZİTİF ÖZELLİKLERİ

Disiplinli ve çalışkan

Güvenilir

Organize ve planlı

Dayanıklı ve mücadeleci

Ciddi ve olgun

Kontrollü

OĞLAK BURCUNUN OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ

Aşırı hırslı

Soğuk ve mesafeli

İnatçı

Karamsar

Sevdiklerine çok iyi sevmediklerine kötü

OĞLAK BURCUNUN UĞURLARI

Uğurlu Renkleri: Siyah

Uğurlu Sayıları: 8

Uğurlu Günleri: Cumartesi