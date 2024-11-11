Başarı için ödül mü ceza mı etkili? Uzmanı açıkladı! İşte ailede disiplinin kuralları

Her ailenin çocukları için belirlemiş olduğu disiplin kuralları farklıdır. Bazı ebeveynler ödül, bazıları da ceza yöntemini belirler. Peki, başarıda hangisi etkilidir?

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Psikolojik Danışman Mehmet Kaya, "Disiplinli olmak; yaygın kanaatin aksine davranışları zorla kontrol altında tutmak, asık suratla tepki vermek, bağırıp çağırıp hakaret etmek değildir." dedi. Ailede disiplinle ilgili tüm merak edilenleri konuştuk.

Aile kuralları belirlenirken ödül mü ceza mı etkilidir?

Çocuğa ceza verilmemeli diyor uzmanlar vs. gibi sorularla ebeveynlerin de kafası çok karışmış durumda. Çocuğa ödül vererek ve de ceza vererek yani her ikisini birlikte kullanarak davranış özellikleri kazandırılır. Ancak tabi cezadan anladığınız fiziksel veya psikolojik şiddet olmamalı.

Hiç ceza vermeyip sürekli ödül vermek doğru bir davranış mı?

Ben çocuğuma asla ceza vermeyeceğim deyip sürekli ve sadece ödül vererek de çocuğunuza kural benimsetemezsiniz. Çoğu ebeveyn kuralları nasıl kazandıracağını bilemediğinden dolayı bazen baskıcı olmamak adına kural koymamayı tercih etmekte, bazen kural ihlallerine göz yummakta bazen de disiplinli olmak adına aşırı kurallar koyarak çocuğu bunaltmaktadır.

Ödül ve ceza yöntemindeki aşırılık çocukların davranışlarını nasıl etkiliyor?

Unutulmamalıdır ki aşırı baskıcı, aşırı gevşek, ilgisiz, reddedici, aşırı koruyucu veya tutarsız anne baba tutumlarından birine sahipseniz çocuğunuzun gelecekte aile dışındaki yaşam ile ciddi sıkıntıları olacaktır. Çünkü toplumsal yaşam da kurallı bir yaşamdır.

Avrupa ülkelerinden farklı olarak bizdeki çocuğu özgür bırakma anlayışı çoğunlukla aşırı gevşek anne baba tutumuyla, değer verme anlayışı ise aşırı koruyucu anne baba tutumuyla sonuçlanmakta.

Aşırı gevşek anne baba tutumunda çocuk dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünmekte ve dış dünyadan da bunu beklemektedir.

Aşırı koruyucu anne baba tutumunda; çocuk prens/prenses gibi muamele gördüğünden, her türlü zorluğu anne babası tarafından çözüldüğünden dolayı problem çözmeyi ve sorumluluk almayı öğrenememektedir.

Aşırı baskıcı tutumla ise ebeveyn çocuktan saygılı bir birey olmayı değil itaatkâr olmasını ve kurallara sorgusuz sualsiz uyan bir kişi olmasını beklemekte.

Anne babalar nasıl bir tutum sergilemeli?

Çocuk doğduğu andan itibaren aşamalı bir şekilde kurallı bir ortama doğduğunu fark eder. Değil 8-10 yaşındaki bir çocuk bir yaşındaki bebek bile kuralların farkındadır ve ebeveynini tartar.

Anne ve babasıyla güç mücadelesi içerisine girer. "Onu yemem", "bunu isterim", "şu olmazsa ağlarım" mesajlarını içeren davranışları ile anne babasını köle etmek için uğraşır. Anne baba net sınırlar çizdiğinde çocuk kendi sınırlarına çekilme eğilimindedir.

"KURAL KOYMANIN DA KURALI VARDIR"

Net sınırlar çizmek ifadesiyle bağırıp çağırmayı değil; net ve kendinizden emin bir şekilde ve "hayır" dediğiniz durumun gerçekten "hayır" olduğunu çocuğunuza gösteren bir beden dili ve tutarlılıkla yaklaşımda bulunmayı kastediyorum. Aslında temel sorun bebeğe veya çocuğa kuralları kabul ettirmenin zor olmasında değil "kural koymanın da kuralları vardır." bunu bilmemekte yatıyor.

Aile içerisinde kural koyarken koyduğunuz kuralın nedenlerini çocuğa açıklayabiliyor olmanız gerekir.

Eğer kuralın gerekçesini açıklayamıyorsanız o kural "keyfîdir ve çocuk bu kuraldan dolayı kendini baskı altında hisseder. Eve geç gelinmeyecek, akşam ezanından önce herkes evde olacak diyorsanız hem bunun gerekçesini çocuğa izah edebiliyor olmanız hem de geç kalmama kuralının evdeki herkes için geçerli olması gerekir.

Kurallar çocuklarda hangi duyguları geliştiriyor?

Kuralların ailedeki herkesi adil bir şekilde bağlaması lazım ki çocuğunuz haksızlığa uğramış hissetmesin kendini. Elbette çocuğun geç kalmaması ile anne veya babanın geç kalmaması aynı saatlere denk düşmeyebilir ancak evdeki herkes için "geç kalmama" gibi bir kuralın olması, çocuğun adalet duygusu bakımından ve kuralların herkes için işlediğini görmesi bakımından önemlidir.

Anne babanın kuralları uygularken tutarlı davranması ise gelecekte dengesiz/tutarsız bir evlat yetiştirmek istemiyorlarsa hayati önem taşır. Birinin ak dediğine öbürü kara dememelidir. İnsan hatalardan arınık robot olan mekanik bir varlık değildir.

Elbette kural ihlalleri olacaktır. Bu yüzden kuralların ihlali durumunda verilecek ceza da önceden konuşulmalıdır. Yani o kuralı ihlal etmenin bedelini herkes bilmeli ve ona göre ihlal etmelidir. (Bazen bedelini ödemeye razı olarak da kuralı ihlal edebiliriz insanız sonuçta) Bedelini ödemeye razı olduktan sonra ihlal etme özgürlükleri de olmalı aile üyelerinin.

Ceza disiplini nasıl olmalı?

Ceza da disiplinin önemli bir öğesidir. Ancak tabi bu ceza belirlenirken de cezayı kim kime uygulayacak bu da belirlenmelidir çünkü "uygulayıcılar" da disiplinin bir diğer öğesidir. Bunun yanı sıra ceza herkes için farklı olmalıdır. Örneğin geç kalma durumunda hafta sonu bir gün dışarı çıkmama cezası çocuk veya ergen için ceza niteliği taşırken anne veya baba için bir gün evde dinlenip keyif yapma anlamına gelebilir ve de adil olmaz. Kuralların uygulanabilir olması da dikkat edilmesi gereken hususlardan olmalıdır.

Çocuğun yatağına yatması için hafta sonları veya tatillerde diğer günlerden daha geç saatler belirlenebilir. Aşırı keskin veya dakik kurallar uyulmayı güçleştirdiğinden dolayı bunaltıcı olabilir ve ihlal edilme olasılığını artırır.

Kurallar nasıl belirlenmeli?

Kural koyarken kuralın belirsiz olmamasına da özen gösterilmeli. Gece geç yatma demek belirsiz bir kuraldır. Size göre geç olan ona göre erken olabilir. Bunun yerine çok keskin olmayacak bir biçimde 10-11 gibi yatılacak şeklinde bir kural benimsenmesi, en geç sınır saatin (Örneğin saat 12.00) belirlenmesi ve ailenin bir yatış saatinin olması belirsizliği ortadan kaldırır ve farklı durumlar için aşırı keskin bir kural olmaktan çıkarır.

Son olarak kural-ceza terazisi düzgün tartmalı. Bir başka deyişle kuralın ağırlığı ölçüsünde ceza belirlenmeli. Örneğin geç yatmanın cezası olarak bir ay boyunca dışarı çıkmama cezasının belirlenmesi adil olmayacaktır. Zaten kurallar tüm aile ile birlikte ve herkesi kapsayacak şekilde belirlenmeye çalışıldığında tüm bu dengeler yerli yerine oturacaktır.

Ergenlere kural koymak oldukça zor. Bu konuda aileler nasıl davranmalı?

Kuralları koyarken dikkat edilmesi gereken noktalara özen göstermeye, çocuğunuz ergenlik döneminde olsa da başlayabilirsiniz. Ergenlik döneminde anne babaların yaptığı en büyük hata ergenle kurallar ve disiplinli olma konusunda zıtlaşmak ve baskıyı artırmaktır. Kesinlikle yapılmaması gerekir. Galibi bellidir. Ergen. Ergen kurallar kendine dayatıldığında asidir, kuralların mantığını içselleştirdiğinde değil.

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