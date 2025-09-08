ANASAYFA
Bebeklerde gaz sancısı en hızlı nasıl geçer? En etkili yol doğru egzersiz

Çiçeği burnunda anne babaların en çok dert yandığı konulardan biri de bebeklerdeki gaz sancısı. Bebeklerde gaz sancısı, özellikle ilk 3-4 ayda çok sık görülür ve hem bebeği hem ebeveynleri zorlar. Peki, bebeklerde gaz sancısı en hızlı nasıl geçer?

Merve Çulha | 8 Eylül 2025 Pazartesi 16:48 | Son Güncelleme:
Anne-babaların en sık karşılaştığı sorunlardan biri olan bebeklerde gaz sancısı, özellikle ilk aylarda uykusuz gecelere ve huzursuz anlara yol açıyor. Bu durumda anne babalar, internette "Bebeklerde gaz sancısı en hızlı nasıl geçer?" diye araştırıyor.

Uzmanlara göre gaz sancısını en hızlı şekilde hafifletmenin yolu, bebeğe yapılacak basit masajlar, doğru beslenme teknikleri ve gaz çıkarmayı kolaylaştıran pozisyonlardan geçiyor.

Ilık banyo, bisiklet hareketi ve dik pozisyonda sırt sıvazlama gibi yöntemler, hem bebeği rahatlatıyor hem de ebeveynlerin kaygısını azaltıyor. İşte gaz sancısını hızla rahatlatan yöntemler...

Karın Masajı

Bebeğin karnına saat yönünde, dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapmak bağırsak hareketlerini destekler.

Ilık bir el veya hafif ılık havlu kullanmak rahatlatıcı olur.

Bacak Egzersizi (Bisiklet Hareketi)

Bebeğin bacaklarını karnına doğru yavaşça bastırıp bırakmak ya da bisiklet çevirir gibi hareket ettirmek gaz çıkarmasına yardımcı olur.

Dik Pozisyonda Gaz Çıkartma

Emzirme sonrası bebeği omuzda dik tutup sırtını sıvazlamak ya da oturur pozisyonda hafif öne eğerek sırtını okşamak gazın çıkmasını kolaylaştırır.

Emzirme Tekniklerini Gözden Geçirme

Bebek emerken çok hava yutuyorsa sık sık mola verip gazını çıkarmak faydalıdır.

Anne sütüyle besleniyorsa, annenin gaz yapan yiyecekleri azaltması da etkili olabilir.

Ilık Banyo

Ilık su, bebeğin kaslarını gevşetir ve bağırsak hareketlerini artırır.

Kundak veya Kucakta Sallama

Bebeği güvenli şekilde kundaklayıp hafif sallamak ya da kucakta taşıyıp yürümek rahatlatıcı olabilir.

Beyaz Gürültü / Uğultu Sesleri

Rahim içi seslere benzer (ör. fön, aspiratör, "white noise" cihazları) sesler bebekleri sakinleştirir ve sancıyı hafifletebilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gaz sancısı genellikle 3–4 ay sonra kendiliğinden azalır.

Eğer bebekte kusma, ateş, ishal, kilo kaybı, sürekli ağlama gibi belirtiler varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

İlaç ya da damla kullanımı için mutlaka çocuk doktorunun önerisi alınmalıdır.

