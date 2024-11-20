ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Canan Karatay, kadınları uyardı! Çocuklarda zeka geriliğine sebep oluyorsunuz! Kullanmayın

Her anne baba çocuklarının zekasının gelişmesi için elinden geleni yapar. Fakat bazen gündelik hayatta dikkat edilmeyen birçok şeyin çocuklarda zeka geriliğine sebep olduğunu belirten Canan Karatay, kadınları temizlik hassasiyeti yüzünden uyardı. Evde temizlik yaparken bazı ürünlere şiddetle karşı çıkan Canan Karatay, annelere seslendi. Detaylar haberimizde…

20 Kasım 2024 Çarşamba 12:01 | Son Güncelleme:
Canan Karatay, kadınları uyardı! Çocuklarda zeka geriliğine sebep oluyorsunuz! Kullanmayın
ABONE OL

Canan Karatay, kadınları özellikle temizlik ürünleri konusunda uyarıyor. Çamaşır suyunun çocukların zekasını olumsuz etkilediğini söyleyen Canan Karatay, kadınları şöyle uyardı: "Temizlik ürünlerinin, oda parfümlerinin kokusuna aldanmayın. Tüm bunlar beyni yavaşlatıyor." dedi.

Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayan Karatay, anneleri uyardı.

Anne babalar çocukların hafızasını geliştirmek için yarış hâlinde. Fakat bir yandan da yapılan beslenme hataları var. Bu anlamda çocukların hafızası için hangi besinleri önerirsiniz?

Çocukların hafızası için beslenme önemli ama yaşam da önemli. Eğer evde titiz anneler deterjan, dezenfektan ve çamaşır suyu kullanıyorlarsa bitti. Beyni bozuyor. Beslenme için çocukların sevdiği besinler tüketilmeli, çocukları zorlamamaya dikkat edilmelidir. Piaget, "Her bir çocuk filozoftur." der. Bırakın kendileri filozofluğunu yapsınlar." Anne babalar çocukları "İlla bunu ye" diye zorlamayın. Çocukların beyninin gelişmesi için tabi ki oynamaları lazım. Sokakta oynayacaklar, dağlara taşlara tırmanacaklar, çamura batacaklar, yüzecekler... Elinden tutup AVM'ye götürerek beyin gelişmez. Ne yersen ye ama doğal yemek çok önemli. Çocuklar için yumurta, iyot, D vitamini, Balık yağı çok önemli. Çocukken bize balık yağı içirirlerdi.

Temizlikte sirke ya da doğal temizlik ürünleri kullanın. Ben çamaşırlarımı sodyum karbonatla yıkıyorum. Bulaşık makinem yok benim. Bulaşıklarımı elimde yıkıyorum, zeytinyağlı sabunla. Allah 10 parmak vermiş.

TEMİZ CİLDİN SIRRI YEŞİL KALIP SABUN

Cildiniz çok güzel görünüyor. Röportajlarınızda herhangi bir ilaç kullanmadığınızı belirtiyorsunuz. Enerjinizdeki ve cildinizdeki sırrın sebebi nedir?

Yeşil kalıp sabun. Yıllarca yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı. Amerika'da her şey denendi. Konuşurken arkadaşıma kardeşi için yeşil kalıp sabunu önerdim. Elazığ'dan saf zeytinyağlı sabun geldi. Kimyasalları kesti ve o kız sabun kullandı. 15 günde ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde sabun popüler oldu. Bundan sonra misafirliğe giderken Amerikalılar benden sadece yeşil kalıp sabun istedi. Bu da arkadaşlarım arasında böyle bir anıydı.

Fiyatından dolayı kadınların en çok stokladığı ürünler
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Başarı için ödül mü ceza mı etkili? Uzmanı açıkladı! İşte ailede disiplinin kuralları
Başarı için ödül mü ceza mı etkili? Uzmanı açıkladı! İşte ailede disiplinin kuralları
Evde güzel tatil tüyoları! Hem zekayı geliştiriyor hem odaklanmayı artırıyor
Evde güzel tatil tüyoları! Hem zekayı geliştiriyor hem odaklanmayı artırıyor
Çocuklarda öksürük akciğere inmeden yetişin! Öksürük için en iyi çözüm...
Çocuklarda öksürük akciğere inmeden yetişin! Öksürük için en iyi çözüm...
Her sabah kahvaltıya 1 tane ekleyin! O hastalığa son verin! Adeta ilaç gibi
Her sabah kahvaltıya 1 tane ekleyin! O hastalığa son verin! Adeta ilaç gibi
Protein deposu anne sütünü artıran besinler
Protein deposu anne sütünü artıran besinler
Televizyon karşısında yemek yemenin zararları
Televizyon karşısında yemek yemenin zararları
Çocuklarda işe yarayan 5 disiplin yöntemi
Çocuklarda işe yarayan 5 disiplin yöntemi
Avokado yiyen çocuk mu ceviz yiyen çocuk mu daha zeki?
Avokado yiyen çocuk mu ceviz yiyen çocuk mu daha zeki?
Yatak deyip geçmeyin! Ani bebek ölümüne neden olabilir
Yatak deyip geçmeyin! Ani bebek ölümüne neden olabilir
Doğuştan toksik insanların 3 temel özelliği! Evlerden ırak bu kişiler sadece moral bozmak için uğraşırlar
Doğuştan toksik insanların 3 temel özelliği! Evlerden ırak bu kişiler sadece moral bozmak için uğraşırlar
Görmezden gelmeyin! Çocuklarda işitme kaybına neden oluyor
Görmezden gelmeyin! Çocuklarda işitme kaybına neden oluyor