Canan Karatay, kadınları uyardı! Çocuklarda zeka geriliğine sebep oluyorsunuz! Kullanmayın

Canan Karatay, kadınları özellikle temizlik ürünleri konusunda uyarıyor. Çamaşır suyunun çocukların zekasını olumsuz etkilediğini söyleyen Canan Karatay, kadınları şöyle uyardı: "Temizlik ürünlerinin, oda parfümlerinin kokusuna aldanmayın. Tüm bunlar beyni yavaşlatıyor." dedi.

Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayan Karatay, anneleri uyardı.

Anne babalar çocukların hafızasını geliştirmek için yarış hâlinde. Fakat bir yandan da yapılan beslenme hataları var. Bu anlamda çocukların hafızası için hangi besinleri önerirsiniz?

Çocukların hafızası için beslenme önemli ama yaşam da önemli. Eğer evde titiz anneler deterjan, dezenfektan ve çamaşır suyu kullanıyorlarsa bitti. Beyni bozuyor. Beslenme için çocukların sevdiği besinler tüketilmeli, çocukları zorlamamaya dikkat edilmelidir. Piaget, "Her bir çocuk filozoftur." der. Bırakın kendileri filozofluğunu yapsınlar." Anne babalar çocukları "İlla bunu ye" diye zorlamayın. Çocukların beyninin gelişmesi için tabi ki oynamaları lazım. Sokakta oynayacaklar, dağlara taşlara tırmanacaklar, çamura batacaklar, yüzecekler... Elinden tutup AVM'ye götürerek beyin gelişmez. Ne yersen ye ama doğal yemek çok önemli. Çocuklar için yumurta, iyot, D vitamini, Balık yağı çok önemli. Çocukken bize balık yağı içirirlerdi.

Temizlikte sirke ya da doğal temizlik ürünleri kullanın. Ben çamaşırlarımı sodyum karbonatla yıkıyorum. Bulaşık makinem yok benim. Bulaşıklarımı elimde yıkıyorum, zeytinyağlı sabunla. Allah 10 parmak vermiş.

TEMİZ CİLDİN SIRRI YEŞİL KALIP SABUN

Cildiniz çok güzel görünüyor. Röportajlarınızda herhangi bir ilaç kullanmadığınızı belirtiyorsunuz. Enerjinizdeki ve cildinizdeki sırrın sebebi nedir?

Yeşil kalıp sabun. Yıllarca yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı. Amerika'da her şey denendi. Konuşurken arkadaşıma kardeşi için yeşil kalıp sabunu önerdim. Elazığ'dan saf zeytinyağlı sabun geldi. Kimyasalları kesti ve o kız sabun kullandı. 15 günde ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde sabun popüler oldu. Bundan sonra misafirliğe giderken Amerikalılar benden sadece yeşil kalıp sabun istedi. Bu da arkadaşlarım arasında böyle bir anıydı.

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