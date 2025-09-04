ANASAYFA
Çocuklara egzamaya ne iyi gelir?

Egzama çocukların yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, egzamanın tamamen geçmese de doğru bakım yöntemleriyle kontrol altına alınabileceğini vurguluyor. Uzmanlara göre düzenli nemlendirme, uygun giysi seçimi ve doğru beslenme ile egzama ataklarını azaltmak mümkün. İşte çocuklarda egzamaya şifa yöntemleri…

4 Eylül 2025 Perşembe 12:14
Çocuklara egzamaya ne iyi gelir?
Çocuklarda sık görülen cilt rahatsızlıklarından biri olan egzama, kaşıntı, kuruluk ve kızarıklıkla hem minikleri hem de ailelerini zor durumda bırakıyor. Uzmanlar, egzamanın tamamen geçmese de doğru bakım yöntemleriyle kontrol altına alınabileceğini vurguluyor. Düzenli nemlendirme, uygun beslenme ve çevresel tetikleyicilerden uzak durmak, çocuklarda egzama şikâyetlerini büyük ölçüde hafifletebiliyor.

ÇOCUKLARDA EGZAMA NASIL GEÇER?

Çocuklarda egzama (atopik dermatit), ciltte kaşıntı, kuruluk ve kızarıklıkla kendini gösteren yaygın bir durumdur. Tedavi mutlaka bir dermatolog kontrolünde yapılmalıdır. Ancak evde alınabilecek bazı önlemler ve destekleyici uygulamalar, şikâyetleri hafifletebilir.

1. NEMLENDİRME

Cildin nemli kalması çok önemlidir. Parfüm ve alkol içermeyen, hassas ciltlere uygun nemlendiriciler düzenli olarak (günde 2–3 kez) uygulanmalıdır.

Özellikle banyo sonrası 3–5 dakika içinde nemlendirici sürmek faydalıdır.

2. ILIK VE KISA SÜRELİ BANYO

Sıcak su egzamayı kötüleştirebilir. Ilık su tercih edilmelidir. Banyo süresi 10 dakikayı geçmemelidir.

Sabun yerine sabunsuz, hafif temizleyiciler kullanılabilir.

3. KAŞINTIYI AZALTMAK

Kaşıntıyı hafifletmek için doktorun önerisiyle antihistaminik ilaçlar verilebilir.

Tırnakların kısa kesilmesi, kaşıma ile oluşabilecek tahrişi azaltır. Gece kaşınmayı önlemek için pamuklu eldiven kullanılabilir.

4. GİYSİ VE ORTAM SEÇİMİ

Pamuklu ve yumuşak giysiler tercih edilmelidir. Yün ve sentetik kumaşlardan kaçınılmalıdır.

Ortam çok sıcak veya çok kuru olmamalıdır; nemlendirici cihaz kullanılabilir.

5. BESLENME VE TETİKLEYİCİLER

Bazı çocuklarda süt, yumurta, fındık gibi besinler egzama atağını tetikleyebilir. Bu durumda doktorla görüşülerek eliminasyon diyeti yapılabilir.

Alerjen olabilecek yiyecekler, toz, polen veya deterjanlar dikkatle gözlemlenmelidir.

6. TIBBİ DESTEK

Orta ve şiddetli vakalarda doktor kortizonlu kremler, bağışıklık düzenleyici kremler veya diğer tedavileri önerebilir.

Egzama enfekte olmuşsa antibiyotik tedavisi gerekebilir.

