Çocuklarda öksürük akciğere inmeden yetişin! İşte öksürük için doğal şifa

Çocuklar öksürmeye başladığında bazı aileler doğal tedavi yollarını denerken bazıları da hastanenin yolunu tutuyor. Peki, akciğere inen öksürük tehlikeli mi, çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir?

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, alerjik öksürükle astım öksürüğü arasındaki farka dikkat çekti. İşte detaylar...

Çocuklarda öksürük neden olur?

Çocuklarda öksürük sebeplerine baktığımız zaman; nezle, burun tıkanıklığı, boğaz enfeksiyonu gibi basit üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra kulak enfeksiyonları, ses telleri iltihapları dediğimiz krup enfeksiyonları, aynı zamanda akciğerleri etkileyen bronşit, zatürre, astım gibi daha ciddi solunum yolu hastalıkları öksürüğe sebebiyet verebilir.

Astım öksürüğüyle alerji öksürüğü arasındaki fark nedir?

Çocuklarda astım öksürüğü ile alerji öksürüğü arasındaki farklardan bahsedecek olursak alerjik öksürük daha çok burun nezlesi, mevsimsel alerjik rinit dediğimiz durumlara bağlı olarak geniz akıntısı olmasıyla beraber çocuklarda bir öksürük olabilir.

Astıma bağlı öksürükte akciğerler etkilendiği için küçük hava yolları dediğimiz bronş ya da bronşörlerin etkilenmesi bağlı bir öksürük olur. Astım öksürüğünde dışarıdan kulakla da duyulabilecek hırıltı ya da hışırtı duyabiliriz. Bunun biraz ilerlemesi durumunda gözle görülebilecek bir nefes darlığına sebebiyet verebilir. Ancak normal alerjik bir öksürükte herhangi bir solunum sıkıntısı görmeyiz. Akciğer muayenesi de tamamen normal olur.

Öksürüğe şifa olsun diye her gün ne yapmak gerekir?

Öksürükte en iyi tedavi yöntemi bol sıvı tüketimidir. Bol su içilmesidir. Sıcak duş, burun ve hava yollarını nemlendirip açmasını sağlayacağı için öksürüğü azaltır. Yine çocuklarda kanıtlanmış bir alerji yoksa özellikle balın öksürükteki etkinliğinin iyi olduğunu biliyoruz.

Evdeki petekler de öksürüğü etkiliyor. Ne yapmak gerekir?

Özellikle kış mevsiminde petekler açıldıktan sonra evlerde nemin azaldığını görüyoruz. Ortalama yüzde 40 ile 50 arasında nem olması solunum yollarını rahatlatır, öksürüğün azalmasını sağlar.

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