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Evde güzel tatil tüyoları! Hem zekayı geliştiriyor hem odaklanmayı artırıyor

Ara tatil havaların soğuk olduğu bir döneme denk geldi. Bu yüzden birçok kişi evde güzel tatil tüyolarını araştırıyor. Özellikle çocukların el becerisine dayalı etkinlikler, aktiviteler ön planda. İşte ara tatili evde geçirenlere özel etkinlikler…

11 Kasım 2024 Pazartesi 14:24 | Son Güncelleme:
Evde güzel tatil tüyoları! Hem zekayı geliştiriyor hem odaklanmayı artırıyor
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Ara tatili evde geçirmeyi keyifli hale getiren birçok etkinlik bulunuyor. Çocukları küçük olanlar el becerisini geliştiren etkinlikler tercih ederken çocukları büyük olanlar ise evde zeka oyunlarını veya film izlemeyi tercih ediyor. Evde güzel tatil tüyolarını sizler için araştırdık.

ZİHNİ GELİŞTİREN VE KEYİF VEREN ETKİNLİKLER

Birlikte film izlemek ve yorumlamak keyifli olabilir. Bu film yabancı dil olursa dil gelişimine de katkı sağlayabilir.

Puzzle yapılabilir. Özellikle dünya haritası puzzle coğrafi bilgileri pekiştirmek için harika bir seçim olabilir.

Jenga ya da tabu gibi kutu oyunları hem iletişim becerilerini hem de zihnini, odaklanmayı geliştirebilir.

Satranç, kelime oyunları, dama, mangala gibi zeka oyunları oynanabilir.

Rakamlarla arası iyi olanlar sudoku gibi bulmacaları deneyebilir.

ÇOCUKLARIN EL BECERİSİNİ GELİŞTİREN ETKİNLİKLER

Makarnaları parmak boyalarıyla boyayıp ipe dizerek kolye yapılabilir

İrmikten kinetik kum, traş köpüğü, nişasta ve toz boya kullanarak kendi oyun hamurunuzu yapabilirsiniz.

Balonu şişirerek bacaklarınızın arasına yerleştirip düşürmeden evin içinde yürümeye çalışmak anaokulu seviyesindeki bir öğrenci için eğlenceli bir fiziksel aktivite olabilir.

Renkli kâğıtları küçük parçalar halinde kesip onları bir kâğıda yapıştırarak mozaik çalışması yapabilirsiniz.

Birlikte bir ressamı tanıyıp onun gibi resimler yapabilir, masal yazıp resimleyebilirsiniz.

Evin çeşitli yerlerine oyuncak saklayıp 'yaklaştın-uzaklaştın' gibi komutlar vererek bulmasını sağlayabilirsiniz.

Dinleme becerisi okuma becerisinden çok önce gelişmeye başlar. Bir çocuk okumayı öğrenmeden de kendisine okunan bir şeyi dinleyebilir ve bundan keyif alabilir. Birlikte okuyacağınız kitaplar, dergiler ya da e-içerikler seçebilirsiniz.

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