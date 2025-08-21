ANASAYFA
Kuru üzüm yiyen çocuk mu pekmez yiyen çocuk mu daha zeki?

Çocuklarda zekâ gelişimini tek başına hızlandıran “mucize” bir besin yok, fakat bazı besinlerin beyin sağlığını desteklediği araştırmalarda kanıtlanmış. Dolayısıyla çocuklarda zeka için kuru üzüm de pekmez de faydalıdır. İşte ikisini de ayıran faydalar…

Merve Çulha | 21 Ağustos 2025 Perşembe 16:24 | Son Güncelleme:
Kuru üzüm yiyen çocuk mu pekmez yiyen çocuk mu daha zeki?
Çocukların zeka gelişimi için aileler kuru üzüm ve pekmez gibi besinlerin tüketilmesine ağırlık verir. Peki, kuru üzüm yiyen çocuk mu pekmez yiyen çocuk mu daha zeki?

İkisi de doğrudan "zekâyı artırmaz" ama sağlıklı bir beyin gelişimi için gerekli olan demir, mineral ve enerji ihtiyacına katkıda bulunur. Çocuğun beslenmesinde çeşitli sebze, meyve, protein kaynakları (yumurta, balık, et, kurubaklagil) ve sağlıklı yağlarla birlikte tüketildiğinde faydalıdır. Kuru üzüm daha çok doğal enerji ve lif sağlar. Pekmez özellikle demir ve mineral desteği için öne çıkar.

KURU ÜZÜM

Demir, potasyum, B vitaminleri ve doğal şeker (glikoz/fruktoz) açısından zengindir.

KURU ÜZÜMÜN FAYDALARI

Demir, beyne oksijen taşınmasını destekler, bu da dikkat ve öğrenme üzerinde dolaylı fayda sağlayabilir.

Doğal şekerleri sayesinde hızlı enerji verir.

Dikkat: Çok tüketildiğinde fazla şeker alımına yol açabilir.

PEKMEZ

İçerik: Demir, kalsiyum, magnezyum ve folat içerir. Özellikle üzüm pekmezi ve dut pekmezi çocuklar için yaygındır.

PEKMEZİN FAYDALARI

Yüksek demir içeriğiyle kansızlığı önlemeye yardımcı olur. Kansızlık da çocuklarda dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğüne yol açabilir.

Mineraller açısından zengin olduğu için genel büyüme ve gelişimi destekler.

Dikkat: Şeker oranı yüksektir, aşırıya kaçmamak gerekir.

