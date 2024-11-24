Marketlerden toplatılmaya başlandı! Dünya Sağlık Örgütü'nden kanser alarmı! Bebeklere kullanmayın

Bebek pudraları hem bebekler hem de yetişkinler için kullanılıyor. Fakat son çıkan haberlerin ardından İngiltere bebek pudralarını marketlerden toplatma kararı aldı.

NTV'de yer alan habere göre İngiltere'de piyasaya sunulan bazı bebek pudralarının içerisinde, hidratlanmış magnezyum silikadan oluşan bir mineral olan talk maddesi olduğu tespit edildi. Bilim insanları, talk maddesinin özellikle yumurtalık kanserine yakalanma riskini artırdığını belirtirken, yetkililer bebek pudralarının marketlerden toplatılması kararını aldı.

PUDRAYA ALTERNATİF MISIR NİŞASTASI

Uzmanlar, pudraya alternatif olarak mısır nişastası kullanımını önerdi.

İngiltere'de artık birçok kozmetik ürününün üzerinde ''talk içermez'' ibaresi yer alıyor.

Marketlerde satışı yasaklanan talk içerikli pudraların, internet üzerinden satışlarının devam ettiği belirlenirken, uzmanlar temiz içerikli olmayan bebek pudralarının kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Aynı zamanda vazgeçilmez makyaj malzemeleri arasında da yer alan pudraların, yumurtalık kanserine yakalanma riskini artırdığı da belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz Temmuz ayında talk mineralinin kanserojen olduğunu doğrulamıştı.

Yumurtalık kanseri belirtileri arasında şişkinlik, iştahsızlık, hazımsızlık, pelvik veya karın ağrısı, kilo kaybı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve daha sık idrara çıkma ihtiyacı gibi semptomlar yer alır.

Genital bölgede hijyenik amaçlı kullanılan ürünlerde bulunan talk maddesi, yumurtalık kanseri riskini artıran faktörlerden biri olarak karşımıza çıkabilir.