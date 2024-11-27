Sirkeli su ateş düşürür mü? Çocuklarda ateşi durduran şey aslında…

Aileler çocuklar ateşlendiğinde panik oluyor. Birçok ailede yüksek ateş için sirkeli su yöntemini deniyor. Oysa uzmanlar, sirkeli suyun başta ateşi düşürdüğünü fakat sonrasında yükselttiğini söylüyor. Peki, çocuklarda ateş nasıl düşer?

ÇOCUK ATEŞLENDİĞİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Ateş 38 derecenin üzerindeyse ve düşmüyorsa bir uzmana başvurmak gerekir.

Bebeklerde ve çocuklarda ateş düşürmek için sirkeli, alkollü su kullanılmamalıdır. Çünkü bunlar başlangıçta ateşi düşürüyor gibi görünse de aslında daha da yükseltebilmektedir.

Alkol ve sirkeli su öncelikle damarları daraltıp, sonra aniden genişleterek ateşi çıkarmaktadır.

İki yaş üstü çocuklarda genel durum iyiyse biraz daha beklenebilir. Ilık duş, daha ince kıyafetler ve ateş düşürücü yöntemler önemlidir.

Çocuğun genel durumu iyiyse, beslenmesi, aktivitesi normalse beklenebilir ancak bu durumda da doktorla irtibatta olunmalıdır.

Ateş durumunda 3 ay üzeri bebekleri ilk olarak soymak ve 30-35 derecelik bir suyla duş aldırmak önem taşır.

Eğer ateş yükselmeye devam ederse doktora danışılarak bir ateş düşürücü kullanılabilir.

Eğer bebeğin beslenmesi normal, aktivitesi yerindeyse; kusma, ishal, bilinç değişikliği, döküntü, uyuklama, kendinden geçme gibi durumlar yoksa biraz daha sakin olunup beklenebilir. Genellikle uygun ateş düşürücüyle 1-1.5 saat içinde ateş düşmektedir.

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