Zeka fışkıran çocuklar meğer böyle yetiştiriliyormuş

Ebeveynler çocukların zekasını geliştirmek için çeşitli aktiviteler yapıyor. Fakat hangisi daha etkili tartışılır? Peki, zeka fışkıran çocuklar nasıl yetişiyor?

Zeki çocukların yetiştirilmesi özel bir dikkat gerektirir. Bu tür çocukların doğal olarak yüksek potansiyel kapasiteleri sergileyebilir, ancak bu potansiyelin en iyi şekilde gelişebilmesi için uygun bir ortam ve doğru yetiştirme tarzı çok önemlidir. Zeka açısından öne çıkan çocukların yetiştirilmesinde dikkat edilmesi gereken üç özelliği derledik.

ZEKA FIŞKIRAN ÇOCUKLARIN YETİŞTİRİLME KURALLARI

Zeka açısından parlak çocukların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için hem ailenin hem de çevrenin güvenli bir ortam oluşturması gerekir.

Yani bu yetiştirme kurallarını ortam, fırsat ve güvenlik başlıkları adı altında inceleyebiliriz.

1. ZİHİNSEL UYARILI ÇEVRE

Parlak zekaya sahip çocuklar, çevrelerinden sürekli yeni bilgiler ve uyarılar çalışmaya ihtiyaç duyarlar. Bu tür çocuklar, geleneksel beslenme yöntemleriyle beslenir.

Çeşitli Fikir ve Aktiviteler : Bu çocuklar, yalnızca akademik bilgilerle değil, aynı zamanda sanattan, müzikten, edebiyat ve bilimden de beslenmelidirler. İleri düzeydeki programlar, yaratıcı oyunlar, düşünme yetenekleri geliştiren bulmacalar ve strateji oyunları gibi etkinliklerin zihinsel gelişimini hızlandırır.

Açık Fikirli ve Meraklı Bir Ortam : Zeka açısından üstün çocuklar, genellikle çevrelerine çok fazla soru sorar. Bu nedenle onlara soruların cevapları açık fikirli ve meraklarını canlı tutacak bir ortam sağlamak önemlidir. Farklı bakış açıları sunmak, onların eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

2. BAĞIMSIZLIK

Zeki çocuklar genellikle bağımsız düşünürler ve kendi bilgilerinin saklandığı yerdedir. Bu çocukların, yaratıcı düşünme ve problem çözme yetenekleri kendi başlarına gelişebilir, bu nedenle onların özgürlüğünü ve otonomisini sağlamak önemlidir.

Kendi Kendine Öğrenme Olanakları: Zeki çocuklar, genellikle öğretmenin ya da ebeveyninin rehberliğinden bağımsız olarak, kendi öğrenme süreçlerini yönlendirebilirler. Bu çocuklar için araştırma yapmak, kitap okumak, projeler üzerinde çalışmak gibi bağımsız öğrenme fırsatları sunulmalıdır. Ancak, onların öğrenme isteklerini artırır ve daha fazla ifade etmelerine olanak tanır.

Hata Yapma ve Kendi Kararlarını Verme : Bağımsız düşünme becerisinin değişiklikleri için, çocukların kendi kararlarını verme şansını bulmaları önemlidir. Yalnızca doğru cevaplar değil, aynı zamanda yanlış cevaplar ve başarısızlıkları da öğrenme sürecinin bir parçası olarak görmek, onların eleştirel düşünme ve problem çözme öğrenmeleri genişletilebilir.

3. DESTEKLEYİCİ VE DUYGUSAL BİR AİLE İLİŞKİSİ

Zeka fışkıran bireylerin gelişimi, sadece terapik olarak değil, duygusal olarak da desteklenmesi gereken bir şeydir. Zeka yüksek olduğunda, duygusal zorluklar ve stresin başa çıkmaması için kritik bir rol oynar.

Duygusal Zeka Gelişimi: Zeki çocuklar bazen kendi duygusal dünyalarıyla baş etmekte zorlanabilirler, çünkü toplumdan farklı hızlarda gelişebilirler. Bu sayede duygusal zekalarını geliştirecek bir ortam yaratmak önemlidir. Ailenin empati göstermesi, çocuğun duygusal ihtiyaçlarını anlaması ve ona güven veren bir ilişki sunması, çocuğun kendine güvenini arttırır.

Motivasyon ve zararları Pekiştirme: Zeki çocukların bazen beklentilerin yüksek olduğu bir şekilde büyüyebilir, bu da onları strese sokabilir. Bu nedenle, başarılı olduklarında onların ödülleri ve takdirleri gösterilecek kadar, zayıf olduklarında da onların desteklemeleri önemlidir. Çocuklara olumlu pekiştirme ve anlamlı geri bildirimler sunar, özsaygılarını ve motivasyonlarını arttırır.