Çatır çutur yağ yaktıran Ebru Şallı çayı! 36 bedene düşmeniz an meselesi, sporla destekleyin

Ebru Şallı beli incelten ve karın yağlarını yakmaya yardımcı olan içeceğinin tüyolarını paylaştı. İşte 36 beden Ebru Şallı'nın her gün tükettiği sabah içeceği...

Kilo verme sürecine başlayan kişilerin zorlandığı en temel sorunlardan biri de bölgesel zayıflama uygulamalarıdır. Özellikle karın bölgesini eritmek birçok kişiye göre daha fazla efor gerektiriyor. Ancak Ebru Şallı, yapılan egzersizlerin yanında destekleyici olan bu tarifin göbek bölgesini erittiğini söylüyor.

EBRU ŞALLI ÇAYI

Malzemeler

- 1 yemek kaşığı elma sirkesi

- 1 tatlı kaşığı bal

- 2 adet karanfil

- 1 su bardağı kaynamış su

Nasıl Yapılır?

İlk olarak gereken su miktarını kaynatmakla işe başlayın.

Kaynadıktan sonra suyu bir bardağa boşaltın.

Ardından karanfilleri ekleyin.

Farklı bir kase içerisine elma sirkesi ve balı döküp karıştırın.

Hazırladığınız karışımı sıcak suyun içerisine ilave edin.

Ardından bardağın üstünü kapatarak 5 dakika kadar demlendirin.

Ancak hazırlama aşamasında suyu önceden kaynatmalısınız.