Süte bir kaşık ekleyin! Metabolizmayı uçuruyor, yağları cayır cayır yakıyor...

Sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olmak için ilk olarak düzenli beslenme ve sporu hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekir. 90-60-90 bir fiziğe sahip olmak her kişinin rüyası. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Öyle bir ikili var ki karıştırılınca etkisi 10 katına çıkıyor. Süte bir kaşık eklemeniz yetiyor. İşte metabolizmayı uçuran yağları cayır cayır yakan muhteşem ikili...

KİLO VERMEYE YARDIMCI TARÇINLI SÜT

Süt çocukluğumuzdan beri gerek uyumadan önce gerekse kahvaltılarda tükettiğimiz bir içecektir. Peki sütün metabolizma hızlandırdığını ve yağ yaktığını biliyor muydunuz? Tarçınlı süt, hem sağlıklı bir içecek hem de zayıflamanıza yardımcı bir karışım olabilir.

TARÇINLI SÜT METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Her gün içeceğiniz bir bardak tarçınlı süt, sizi gün boyu tok tutarak kilo verme sürecinizde yardımcı olur. İçerdiği bileşenler sayesinde cayır cayır yap yaktıran tarçın, metabolizmayı da hızlandırır. Böyle daha fazla kalori yakılmasına yardımcı olan tarçınlı süt kilo vermek isteyenler için vazgeçilmez bir ikilidir.

TOKLUK HİSSİ SAĞLAR

Protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir içecek olan süte tarçın eklediğinizde uzun süre tokluk hissi sağlayarak, gereksiz atıştırmalıkları ve fazla yemek yeme isteğini azaltır. Böylece günde bir bardak tarçınlı süt içerek günlük kalori alımınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Kan şekerinin düşmesi veya yükselmesi ani açlık krizlerine ve aşırı yeme isteğine sebep olabilir. Tarçınlı süt, kan şekerini dengeleyerek bu tür istekleri azaltmaya yardımcı olur. Böylece tarçınlı süt içerek daha kontrollü beslenebilirsiniz.

KABIZLIĞI VE ŞİŞKİNLİĞİ ÖNLER

Sindirim sistemini destekleyen ve sindirimi kolaylaştıran özelliklere sahip olan tarçın, kilo verme sürecinde önemli bir rol oynar. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasında etkili olan tarçınlı süt, vücudun daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

KİLO VERDİREN TARÇINLI SÜT TARİFİ

Tarçınlı süt yapmak oldukça basittir. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarif:

Malzemeler;

1 bardak süt,

1 çay kaşığı toz tarçın,

Tatlandırmak için isteğe bağlı 1 çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

İlk olarak sütü bir tencere alarak kısık ateşte yavaş yavaş ısıtın. Süt kaynamaya başladığında içerisine toz tarçın ekleyerek karıştırın. Tarçının süt içerisinde eridiğine emin olduğunuzda karışımı ocaktan alın ve bir bardağa dökün. Karışımınıza isteğe bağlı bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

Unutmayınız...

Tarçınlı süt, kilo verme sürecinize yardımcı olan lezzetli bir içecektir. Tarçınlı süt, içerdiği mineral ve vitaminlerle metabolizmayı hızlandırarak tokluk hissi sağlar. Düzenli olarak tarçınlı süt tüketerek, sağlıklı ve dengeli bir şekilde kilo verebilirsiniz. Ancak, herhangi bir diyet veya beslenme değişikliği yapmadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir.