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Tok tutan besinler! Diyeti muma çeviriyor

Kilo vermenin hızlanması için diyeti tok tutan besinlerle taçlandırmak gerekiyor. Tok tutan besinlerin başında yumurta geliyor. Fakat yumurta sevmeyenler birkaç besini alternatif olarak tüketebilir. İşte diyette tokluk süresini artıran besinlerin listesi…

27 Kasım 2024 Çarşamba 17:46 | Son Güncelleme:
Tok tutan besinler! Diyeti muma çeviriyor
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Tokluk süresini uzatan besinler kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Tokluk süresini uzatmaya yardımcı besinlerin başında anne sütünden sonra en kıymetli besin olan yumurta geliyor. Fakat birçok insan yumurtayı pek sevmiyor. Bu kişiler için alternatif olan ve tok tutan birkaç besin bulunuyor.

Diyet yaparken bu besinleri listeye eklemek kilo verme sürecini hızlandırıyor.

TOK TUTAN BESİNLER

Tam tahıllı besinler

Yulaf ezmesi/kepeği

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Ceviz

Yağlı tohumlar

PORSİYONA DİKKAT!

Aslında hem kilo vermek hem de kilo almak isteyenler tok tutan besinleri tüketebilir. Aradaki tek fark porsiyon. Kilo vermek isteyenler sebzeleri fazla tüketebilir fakat diğer besinler için porsiyon kontrolü önemli.

DİYETİ HIZLANDIRMANIN KURALLARI

Diyet sürecinin hızlandırılmasının temel kuralları, metabolizmayı destekleyen, sağlıklı beslenmeyi teşvik eden ve sürdürülebilir odaklanmaya odaklanan stratejilerden oluşur.

1. Dengeli ve düzenli beslenin

2. Su tüketimini artırın

3. Hareketi artırın

4. Uyku düzenini sağlayın

5. İnsülin direncini azaltın

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