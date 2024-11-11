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Kredi kartı harcamasını durduran 5 öneri

Yaz indirimleri, hafta sonu indirimleri derken bir de kasım indirimleri çıktı. Efsane indirim reklamları birçok kişiyi kredi kartıyla alışverişe yönlendiriyor. İşte kredi kartını durduran 5 hamle…

11 Kasım 2024 Pazartesi 09:42 | Son Güncelleme:
Kredi kartı harcamasını durduran 5 öneri
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Alışveriş çılgını olanlardan mısınız? Birçok kişi alışverişi terapi olarak görüyor. Fakat ihtiyacı olmayan ürünleri aldığında pişman oluyor. Bunun için psikologlardan terapi alanlar dahi var. Kredi kartlarını zorlayan bu alışveriş tutkunluğuna dur demenin bazı yöntemleri bulunuyor. İşte kredi kartını durduran öneriler...

Alışveriş yapma isteği bir dürtüdür. Bu yüzden gerçekten ihtiyacınız yoksa özellikle online alışverişlerde sepete ekleyin ama hemen almayın. Belli bir zaman aralığı sonrası alışveriş dürtünüzün azaldığını fark edeceksiniz.

TÜKETİM ÇILGINLIĞINI DURDURAN 5 ÖNERİ

1. Alışveriş için plan yapmazsanız kredi kartını kullanmaya engel olamazsınız. Almak istediğiniz ürüne gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını belirleyin. Evde yığınla eşya olduğunu aklınıza getirmeyi deneyin.

2. Stresli ya da üzgün iken online alışverişi yapmayın. Hırsınızı alışverişten çıkarmayın.

3. Birçok uzman indirimlerin aslında gerçek fiyat olduğunu söylüyor. Bu yüzden reklamların kurbanı olmayın. Beğendiğiniz ürünü almadan önce ürün değerlendirmesi yaparak bütçe konusunda daha uygun olan ürünleri inceleyin.

4. Alışveriş yerine kendinizi iyi hissettirecek alternatif yollar bulmaya çalışın.

5. Sizden daha iyi durumda olan insanları düşünmek, onlarla rekabet etmek yerine sizden daha kötü durumda olan insanları düşünün.

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