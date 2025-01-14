500 TL cebinizde kalsın! Geceden saçınıza sarın…

Saçın bakımlı olması kişiye özgüven verebilir. Özellikle saç kişinin aurasını tamamen değiştirebilir. Bazı kadınlar düz saç tercih ederken bazıları kıvırcık tercih edebiliyor. Kıvırcık saç tercih eden kadınlar genellikle maşa kullanıyor. Maşa kullanmak kişinin saçlarını kurutarak yıpratabilir. Bu da bakımsız bir görünüme yol açar.

KUAFÖR MASRAFINDAN KURTULUN

Öyle bir pratik yöntem var ki hem saçınızı ısıya maruz bırakmaz hem saatlerce sıra beklediğiniz kuaför masrafından sizi kurtarır. Tek yapmanız gereken gece uyumadan önce saçınıza sarmak. Bigudi yapmak, saçları şekillendirmek için kullanılan pratik ve etkili bir yöntem olarak bilinir. Doğru şekilde yapıldığında, bigudilerle saçlara hacim, dalga veya kıvırcık bir görünüm kazandırılabilir. İşte adım adım bigudi yapımı ve püf noktaları...

BİGUDİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Bigudi (farklı boyutlarda olabilir; daha küçük bigudiler sıkı bukleler, daha büyük bigudiler hacimli dalgalar için uygundur),

İnce dişli bir tarak veya saç fırçası,

Saç spreyi (isteğe bağlı olarak ısıya dayanıklı veya sabitleyici sprey),

Su spreyi (saçınız kuruysa),

Saç tokası veya klips (bigudileri sabitlemek için gerekebilir),

Saç Hazırlığı:

Bigudi yapmadan önce saçın temiz ve hafif nemli olması gerekir. Saçınızı yıkayın ve hafifçe havluyla kurulayın.

Eğer saçınız tamamen kuruysa, bir sprey şişesiyle hafifçe ıslatabilirsiniz. Çok ıslak olmamasına dikkat edin; hafif nemli olması yeterlidir.

Saçı tamamen açmak ve karışıklıkları gidermek için ince dişli bir tarak veya fırça kullanın.

BİGUDİ UYGULAMA ADIMLARI

Saçınızı birkaç bölüme ayırarak çalışmak daha kolay olacaktır. Örneğin, tepe, yanlar ve ense olarak 3 ana bölüm yapabilirsiniz.

Her bir bölümü saç tokası veya klipsle sabitleyin.

Bir bigudiye saracağınız saç tutamı ne çok kalın ne de çok ince olmalıdır. Yaklaşık 2-3 cm genişliğinde bir tutam idealdir.

Saçın uç kısmını bigudiye yerleştirin ve dikkatlice bigudiye sarmaya başlayın. Uçların düzgün bir şekilde sarıldığından emin olun, böylece kıvrımlı bir görünüm olmaz.

Saçı bigudiye doğru bir şekilde sararak kafa derisine kadar yuvarlayın.

Bigudiyi sabitlemek için tokasını, klipsini veya kendi mekanizmasını kullanın.

Diğer bölümlere geçerek tüm saçı bigudilere sarın. Her bölüm için aynı yöntemi izleyin.

KURUTMA MAKİNESİNDEN YARDIM ALABİLİRSİNİZ

Bigudileri ister tüm gece isterseniz de saçınızın ıslaklığına bağlı olarak kullanabilirsiniz. Eğer saçlarınız nemli ya da ıslakken saçlarınızı bigudi ile sardıysanız kurutma makinasından yardım alarak kurumasını sağlayabilirsiniz.

BUKLELERİ SABİTLEME İŞLEMİ

Son olarak bigudilerinizi dikkatli açmaya özen göstererek, çekiştirmeyin. Çünkü çekiştirilen bigudi, saçlarınızdaki dalgaları bozabilir ve kabartabilir. Son olarak geniş dişli bir tarak ile saçlarınızı tarayarak düzeltebilirsiniz. Buklelerinizin ömrünü uzatmak istiyorsanız saç spreyi de kullanabilirsiniz.

BİGUDİNİN PÜF NOKTALARI

Daha sıkı ve belirgin bukleler için plastik bigudiler kullanabilirsiniz.

Hızlı şekillendirmeyi sağlamak için ısıtmalı bigudi tercih edebilirsiniz. Ancak saçınıza ısıya dayanıklı sprey uygulamayı unutmayın.

Saçlarınız ince ve bigudi kayıyorsa cırt cırtlı bigudi kullanabilirsiniz. Böylece hem toka gerektirmez hem de daha sağlıklı dalgalara sahip olabilirsiniz.

Gece bigudilerle uyuyacaksanız, sünger bigudileri deneyebilirsiniz. Yumuşak bir yapıya sahip olacaklarından dolayı rahat bir uyku çekmenizi sağlar.