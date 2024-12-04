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Aralık ayında en ucuz giysiler belli oldu

Her yılın sonunda mağazalar indirimlerini abartmaya bayılır. Peki, 2024 Aralık ayında en ucuz giysiler neler? Yılı bitirirken en ucuz olan giysiler genelde mevsimlik indirimli kıyafetler olur. İşte Aralıkta en ucuz giysiler…

4 Aralık 2024 Çarşamba 17:38 | Son Güncelleme:
Aralık ayında en ucuz giysiler belli oldu
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İndirimli mağazaları talip eden alışveriş koliklerden misiniz? Evet diyenler için 2024 Aralık ayında en ucuz giysileri derledik. "Bu ayda neler alınır, hangi indirimler takip edilir, en ucuz giysiler nerelerde satılır?" gibi soruların cevabını hazırladık.

Aralık, aynı zamanda sonbahar-kış koleksiyonlarının sezon sonu indirimlerinin başladığı bir dönemdir. Sonbahar koleksiyonlarıyla kış koleksiyonlarının geçiş dönemi indirimlere yansır.

EN UCUZ GİYSİLER

2024 Aralık ayında en ucuz olan giysiler, genellikle mevsimlik indirimler ve indirimli kampanyalarla şekillenir. Aralık, kış sezonunun ortasına denk geldiği için, kışlık giysiler ve sezon ürünleri genellikle uygun fiyata satılır.

Mont ve kabanlar

Kalitesine, kumaşına göre değişen mont fiyatları 1000 TL'den başlıyor.

Kazak ve hırkalar

Kazak ve hırka fiyatları 300 TL'den başlıyor.

Atkı, bere, eldiven...

Trençkotlar ve diğer sonbahar-kış sezonu ürünleri

Trenç almanın tam zamanı. Biraz detaylı araştırırsanız 500 TL'ye dahi trenç bulabilirsiniz.

ARALIKTA EN UCUZ GİYSİ NEREDE SATILIR?

Yılbaşı indirimlerinin olduğu Outlet mağazaları, alışveriş festivalleri sezon sonu ucuz ürünler için harika olabilir. Özellikle büyük mağazalar ve online platformlar kampanyalar yaparak, bu dönemde daha uygun indirimler yapıyor.

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