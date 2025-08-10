ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Babasından devraldığı atölyeyi fabrikaya dönüştürdü! Şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor

Kadın girişimci Esra Hasnalçacı, babasından devraldığı tekstil atölyesini, Kayseri'den 35 ülkeye ihracat yapan fabrikaya dönüştürdü. 24 yaşındayken devralan Hasnalçacı, devletten aldığı desteklerle işi büyüttü. İşte kadın girişimcinin ihracat hikâyesi...

Merve Çulha | 10 Ağustos 2025 Pazar 14:51 | Son Güncelleme:
Babasından devraldığı atölyeyi fabrikaya dönüştürdü! Şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
ABONE OL

Kadın girişimcilerin ticaret adımları ihracata dönüşüyor. Bu isimlerden biri de 24 yaşındayken babasından devraldığı atölyeyi fabrikaya dönüştüren Esra Hasnalçacı.

Babasından devraldığı tekstil atölyesini, Kayseri'den 35 ülkeye ihracat yapan fabrikaya dönüştüren kadın girişimci, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

35 ÜLKEYE SATIŞ YAPIYOR

İstanbul'da faaliyet gösteren tekstil atölyesini 24 yaşındayken babası Celal Hasnalçacı'dan devralan Esra, kardeşi Kübra ile zaman içerisinde atölyeyi geliştirdi.

Esra Hasnalçacı, tekstil atölyesini İstanbul'dan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıyarak fabrikaya dönüştürdü.

Devletten aldığı desteklerle de işlerini büyüten kadın girişimci, hem işçi sayısını artırdı hem çok sayıda satış ofisi açtı.

Yurt dışına da açılan 45 yaşındaki Esra Hasnalçacı, Kayseri'de üretilen tekstil malzemelerini 35 ülkeye satmaya başladı.

Fabrikanın sahibi Esra Hasnalçacı, Türkiye genelinde dış giyim, pantolon, aksesuar ve denim bayisi ile 50 mağazanın bulunduğunu söyledi.

Devlet desteğinin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Hasnalçacı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEB desteği ile ekipman, Türkiye İş Kurumunun katkılarıyla da personel alarak işletmenin büyümesine katkı sağladığını dile getirdi.

Ürettikleri konfeksiyon ürünlerini ünlü markaların da aldığına değinen Hasnalçacı, 5 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarının aylık 65 bin ürün dikim, 120 bin yıkama kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 70'İNİ KADINLAR OLUŞTURUYOR

Sektörde zorluk yaşasa da ülke ekonomisinde kadın olmanın önemli olduğunu vurgulayan Hasnalçacı, şunları kaydetti:

"Büyük markalarla çalışıyoruz. Kanada, İngiltere, İspanya, Almanya, Rusya, Belçika ve Fransa ağırlıklı çalışıyoruz. Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin hepsinde varız. Mutfağın arkası ve işletmenin görünmeyen tarafıyla uğraşmak daha çok emek isteyen bir süreçti. Büyüklerimizin yollarından ilerleyerek bugünlere gelmiş bulunmaktayız. İşletmemizde çalışanların yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor."

Hasnalçacı, konfeksiyon üretimi yapan firmalar arasında ilk 10'da yer almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ucuz ruja aldanmayın! 3 tehlikeye dikkat!
Ucuz ruja aldanmayın! 3 tehlikeye dikkat!
Petekleri açıp kapatmayın! İşte doğalgaz faturasını düşürmenin altın kuralı
Petekleri açıp kapatmayın! İşte doğalgaz faturasını düşürmenin altın kuralı
500 TL cebinizde kalsın! Geceden saçınıza sarın…
500 TL cebinizde kalsın! Geceden saçınıza sarın…
Kadınlar ve erkekler için en ucuz 3 yılbaşı hediyesi
Kadınlar ve erkekler için en ucuz 3 yılbaşı hediyesi
Yılbaşı indirimleri başladı! Ucuz fiyatlı alışverişin sırrı
Yılbaşı indirimleri başladı! Ucuz fiyatlı alışverişin sırrı
İstanbul'da semt semt kira fiyatları! En ucuz daireler o ilçede
İstanbul'da semt semt kira fiyatları! En ucuz daireler o ilçede
Elinizdeki vitamin sahte olabilir! Kutu üzerindeki o detaya dikkat
Elinizdeki vitamin sahte olabilir! Kutu üzerindeki o detaya dikkat
Aralık ayında en ucuz giysiler belli oldu
Aralık ayında en ucuz giysiler belli oldu
Küçük bir atölyede başladı şimdi ihracat yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor
Küçük bir atölyede başladı şimdi ihracat yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor
Güzellik tutkunları için en iyi yılbaşı hediyeleri
Güzellik tutkunları için en iyi yılbaşı hediyeleri
Resmen doğalgaz faturasını düşürüyor! Kombi ayarını değiştirmeden de ısınabilirsiniz
Resmen doğalgaz faturasını düşürüyor! Kombi ayarını değiştirmeden de ısınabilirsiniz