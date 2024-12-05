ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Elinizdeki vitamin sahte olabilir! Kutu üzerindeki o detaya dikkat

Vitamin ve gıda takviyesini internetten alan binlerce insan var. Fakat internetten aldığınız vitamin sahte olabilir. Bunu kutuya bakarak anlamak çok zor. Fakat bazı belirtiler şüphe uyandırabilir. İşte sahte vitamin ve gıda takviyesini anlama yöntemleri…

5 Aralık 2024 Perşembe 16:15 | Son Güncelleme:
Elinizdeki vitamin sahte olabilir! Kutu üzerindeki o detaya dikkat
ABONE OL

İnternetten aldığınız vitaminler ve gıda takviyeleri sahte olabilir. Bunu kimse bir kere de ambalajına bakarak anlayamaz. Bu yüzden sahte vitamin ve gıda takviyesi konusunda birkaç püf noktası bilmek gerekiyor.

Uzmanlar, doktora ve eczacınıza danışmadan, sadece internetten edindiğiniz bilgiye dayanarak ya da eş-dost tavsiyesiyle yeni bir ürün alıp kullanmayı önermiyor. Fakat yine de alınıyorsa birkaç bilgiyi bilmekte fayda var.

SAHTE VİTAMİNİ ANLAMANIN YÖNTEMLERİ

Ürünün kutusu üzerinde ve etiketinde sızıntı, kazıntı olabilir

Son kullanım tarihinde oynama olabilir

Dış ambalaj üzerindeki bilgilerin şekli ve içeriğinde farklılık olabilir

Ambalajın kağıt dokusu, boyutu ve kalınlığı, kağıdın parlaklığı veya cilası farklı olabilir

Yazı fontları ve boyutu orijinal üründen farklı olabilir

Ruhsatlı ürünlerde mutlaka Türkçe etiket bulunur. Bu ambalaj özellikleri vitaminler için de geçerlidir.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Aralık ayında en ucuz giysiler belli oldu
Aralık ayında en ucuz giysiler belli oldu
Küçük bir atölyede başladı şimdi ihracat yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor
Küçük bir atölyede başladı şimdi ihracat yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor
Güzellik tutkunları için en iyi yılbaşı hediyeleri
Güzellik tutkunları için en iyi yılbaşı hediyeleri
Resmen doğalgaz faturasını düşürüyor! Kombi ayarını değiştirmeden de ısınabilirsiniz
Resmen doğalgaz faturasını düşürüyor! Kombi ayarını değiştirmeden de ısınabilirsiniz
Fiyatından dolayı kadınların en çok stokladığı ürünler
Fiyatından dolayı kadınların en çok stokladığı ürünler
Kadınların en çok tercih ettiği arabalar! Kolay park edilebilen, akıllı ve aileye uygun...
Kadınların en çok tercih ettiği arabalar! Kolay park edilebilen, akıllı ve aileye uygun...
Kadınların en çok yaptığı 10 alışveriş hatası
Kadınların en çok yaptığı 10 alışveriş hatası
Yüzde 70 destek aldı kendi atölyesini kurdu! Hedef yurt dışı
Yüzde 70 destek aldı kendi atölyesini kurdu! Hedef yurt dışı
Kredi kartı harcamasını durduran 5 öneri
Kredi kartı harcamasını durduran 5 öneri
15 yıllık mesleğini bıraktı kendi işletmesini kurdu! Öğrencileri ve kadınları istihdam ediyor
15 yıllık mesleğini bıraktı kendi işletmesini kurdu! Öğrencileri ve kadınları istihdam ediyor
Mineral taşları terlikte kullandı marka oldu! İhracatta taleplere yetişemiyor
Mineral taşları terlikte kullandı marka oldu! İhracatta taleplere yetişemiyor