Elinizdeki vitamin sahte olabilir! Kutu üzerindeki o detaya dikkat

İnternetten aldığınız vitaminler ve gıda takviyeleri sahte olabilir. Bunu kimse bir kere de ambalajına bakarak anlayamaz. Bu yüzden sahte vitamin ve gıda takviyesi konusunda birkaç püf noktası bilmek gerekiyor.

Uzmanlar, doktora ve eczacınıza danışmadan, sadece internetten edindiğiniz bilgiye dayanarak ya da eş-dost tavsiyesiyle yeni bir ürün alıp kullanmayı önermiyor. Fakat yine de alınıyorsa birkaç bilgiyi bilmekte fayda var.

SAHTE VİTAMİNİ ANLAMANIN YÖNTEMLERİ

Ürünün kutusu üzerinde ve etiketinde sızıntı, kazıntı olabilir

Son kullanım tarihinde oynama olabilir

Dış ambalaj üzerindeki bilgilerin şekli ve içeriğinde farklılık olabilir

Ambalajın kağıt dokusu, boyutu ve kalınlığı, kağıdın parlaklığı veya cilası farklı olabilir

Yazı fontları ve boyutu orijinal üründen farklı olabilir

Ruhsatlı ürünlerde mutlaka Türkçe etiket bulunur. Bu ambalaj özellikleri vitaminler için de geçerlidir.