Elinizdeki vitamin sahte olabilir! Kutu üzerindeki o detaya dikkat
Vitamin ve gıda takviyesini internetten alan binlerce insan var. Fakat internetten aldığınız vitamin sahte olabilir. Bunu kutuya bakarak anlamak çok zor. Fakat bazı belirtiler şüphe uyandırabilir. İşte sahte vitamin ve gıda takviyesini anlama yöntemleri…
İnternetten aldığınız vitaminler ve gıda takviyeleri sahte olabilir. Bunu kimse bir kere de ambalajına bakarak anlayamaz. Bu yüzden sahte vitamin ve gıda takviyesi konusunda birkaç püf noktası bilmek gerekiyor.
Uzmanlar, doktora ve eczacınıza danışmadan, sadece internetten edindiğiniz bilgiye dayanarak ya da eş-dost tavsiyesiyle yeni bir ürün alıp kullanmayı önermiyor. Fakat yine de alınıyorsa birkaç bilgiyi bilmekte fayda var.
SAHTE VİTAMİNİ ANLAMANIN YÖNTEMLERİ
Ürünün kutusu üzerinde ve etiketinde sızıntı, kazıntı olabilir
Son kullanım tarihinde oynama olabilir
Dış ambalaj üzerindeki bilgilerin şekli ve içeriğinde farklılık olabilir
Ambalajın kağıt dokusu, boyutu ve kalınlığı, kağıdın parlaklığı veya cilası farklı olabilir
Yazı fontları ve boyutu orijinal üründen farklı olabilir
Ruhsatlı ürünlerde mutlaka Türkçe etiket bulunur. Bu ambalaj özellikleri vitaminler için de geçerlidir.