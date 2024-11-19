ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Fiyatından dolayı kadınların en çok stokladığı ürünler

Kadınlar bazı ürünleri stok yapmayı sever. Bu durumun sebebi ya fiyatlardır ya da pratikliktir. Çünkü bazı ürünler kadınlar için olmazsa olmazdır. İşte fiyattan dolayı kadınların en çok stokladığı ürünler…

19 Kasım 2024 Salı 14:33 | Son Güncelleme:
Fiyatından dolayı kadınların en çok stokladığı ürünler
ABONE OL

Kadınlar indirim sezonlarında ya da kampanyalarda sevdikleri ve ihtiyaç duydukları ürünleri biriktirerek, hem bütçelerini korumayı hem de uzun süreli kullanım için gerekli olan ürünleri almayı tercih ettikleri gibi aynı zamanda stok yaparlar.

Cilt açısından, giyim aksesuarlarına, ev sıcaklığından sağlık takviyelerine kadar pek çok alanda adım stoklama alışkanlığı, sadece bir alışveriş stratejisi değil, aynı zamanda yaşam özelliklerini iyileştirme yolunda atılan bir adımdır.

KADINLARIN STOK YAPMAYI SEVDİĞİ ÜRÜNLER

Cilt Bakım Ürünleri: Özellikle indirimli ya da olanaklarla sunulan cilt bakım ürünleri, kadınlar için önemli bir stoklama nedenidir. Yüz temizleyici jelleri, nemlendiriciler, güneş kremleri gibi günlük kullanılan ürünler, fiyatı düştüğünde ya da kampanya olduğunda daha fazla alınır.

Makyaj Ürünleri: Her indirimde ihtiyaç mı diye bakılmadan mutlaka alınan makyaj ürünlerinin başında rimel, ruj ve far geliyor.

Tırnak kırılmasına son! 1 damlası demir gibi yapıyor

Havuçlu kek tarifi! Çay saatine yormayan 10 dakikalık lezzet
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Kadınların en çok tercih ettiği arabalar! Kolay park edilebilen, akıllı ve aileye uygun...
Kadınların en çok tercih ettiği arabalar! Kolay park edilebilen, akıllı ve aileye uygun...
Kadınların en çok yaptığı 10 alışveriş hatası
Kadınların en çok yaptığı 10 alışveriş hatası
Yüzde 70 destek aldı kendi atölyesini kurdu! Hedef yurt dışı
Yüzde 70 destek aldı kendi atölyesini kurdu! Hedef yurt dışı
Kredi kartı harcamasını durduran 5 öneri
Kredi kartı harcamasını durduran 5 öneri
15 yıllık mesleğini bıraktı kendi işletmesini kurdu! Öğrencileri ve kadınları istihdam ediyor
15 yıllık mesleğini bıraktı kendi işletmesini kurdu! Öğrencileri ve kadınları istihdam ediyor
Mineral taşları terlikte kullandı marka oldu! İhracatta taleplere yetişemiyor
Mineral taşları terlikte kullandı marka oldu! İhracatta taleplere yetişemiyor
Erzincan'ın kan ilacına yoğun talep! Yurt dışından bile sipariş geliyor
Erzincan'ın kan ilacına yoğun talep! Yurt dışından bile sipariş geliyor