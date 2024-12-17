İstanbul'da semt semt kira fiyatları! En ucuz daireler o ilçede

İstanbul yoğun nüfusu ve değeri açısından diğer illerden ayrıcalıklı olarak ön plana çıkıyor. Hal böyle olunca ev kira fiyatları da diğer illere göre değişiklik gösterebiliyor. Bir yanı Asya, bir yanı Avrupa olan İstanbul, iki kıtanın birleştiği, medeniyetlerin iz bıraktığı göz alıcı bir kent. İstanbul, kimi zaman sanatçının dizelerine, kimi zaman ressamın tuvaline yansır.

İSTANBUL'UN EN PAHALI VE EN UCUZ İLÇELERİ

Geçmişten gelen bir miras olan İstanbul, güzel ama konut bulmakta, yaşayacak ilçe bulmakta zor. Son zamanlarda birçok insan kiralık ev fiyatlarını araştırıyor. Peki kendimize nasıl kolay ve güvenli bir konut bulabiliriz? İşte detaylar...

İSTANBUL'UN İLÇE İLÇE FİYAT ANALİZİ

İstanbul'da bir çekirdek ailenin yaşayabileceği 2+1 100-120 metrekare evlerin ilçe ilçe kiralık ev fiyatlarının ortalamalarını derledik. İstanbul'da en ucuz daireler Silivri ve Çatalca'da yer alırken en pahalı evler ise Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer oldu.

39 ilçesi bulunan İstanbul'un Anadolu ve Avrupa olmak üzere tüm ilçelerinin ortalama kira fiyatları;

ANADOLU YAKASI

Beykoz 35 bin TL ve 40 bin TL arası

Çekmeköy 25 bin TL ve 30 bin TL

Üsküdar 40 bin TL ve 45 bin TL

Kadıköy 60 bin TL ve 65 bin TL

Maltepe 45 bin TL ve 50 bin TL

Kartal 20 bin TL ve 25 bin TL

Pendik 35 bin TL ve 40 bin TL

Tuzla 20 bin TL ve 25 bin TL

Sancaktepe 20 bin TL ve 25 bin TL

Ataşehir 35 bin TL ve 40 bin TL

Ümraniye 25 bin TL ve 30 bin TL

Sultanbeyli 15 bin TL ve 20 bin TL

Şile 25 bin TL ve 30 bin TL

AVRUPA YAKASI

Silivri 15 bin TL ve 20 bin TL

Çatalca 15 bin TL ve 20 bin TL

Büyükçekmece 20 bin TL ve 25 bin TL

Arnavutköy 15 bin TL ve 20 bin TL

Esenyurt 15 bin TL ve 20 bin TL

Beylikdüzü 25 bin TL ve 30 bin TL

Avcılar 20 bin TL ve 25 bin TL

Başakşehir 20 bin TL ve 25 bin TL

Eyüpsultan 35 bin TL ve 40 bin TL

Sarıyer 50 bin TL ve 60 bin TL

Sultangazi 15 bin TL ve 20 bin TL

Esenler 20 bin TL ve 25 bin TL

Gaziosmanpaşa 25 bin TL ve 30 bin TL

Bağcılar 15 bin TL ve 20 bin TL

Küçükçekmece 20 bin TL ve 25 bin TL

Bakırköy 35 bin TL ve 40 bin TL

Zeytinburnu 30 bin TL ve 35 bin TL

Fatih 25 bin TL ve 30 bin TL

Sarıyer 60 bin TL 65 bin TL

Şişli 40 bin TL ve 45 bin TL

Bayrampaşa 20 bin TL ve 25 bin TL

Beşiktaş 60 bin TL ve 65 bin TL

Bahçelievler 25 bin TL ve 30 bin TL

Beyoğlu 50 bin TL ve 55 bin TL

Kağıthane 30 bin TL ve 35 bin TL

Güngören 20 bin TL ve 25 bin TL

Adalar 40 bin TL ve 45 bin TL