İstanbul'da semt semt kira fiyatları! En ucuz daireler o ilçede
İki kıtanın kalbinde yer alan İstanbul'da yaşamak güzel ama güvenli ve uygun fiyatlı bir konut bulma konusunda zorlanabilirsiniz. Birçok insan kiralık ev fiyatlarını araştırıyor. Peki İstanbul'un inci ilçelerinde kiralar ne kadar? İstanbul'da bir çekirdek ailenin yaşayabileceği 2+1 100-120 metrekare kiralık evleri sizler için araştırdık. İşte Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere İstanbul'un tüm ilçelerinde kira fiyatlarının ortalamaları. İstanbul'un en ucuz daireleri bakın hangi ilçedeymiş...
İstanbul yoğun nüfusu ve değeri açısından diğer illerden ayrıcalıklı olarak ön plana çıkıyor. Hal böyle olunca ev kira fiyatları da diğer illere göre değişiklik gösterebiliyor. Bir yanı Asya, bir yanı Avrupa olan İstanbul, iki kıtanın birleştiği, medeniyetlerin iz bıraktığı göz alıcı bir kent. İstanbul, kimi zaman sanatçının dizelerine, kimi zaman ressamın tuvaline yansır.
İSTANBUL'UN EN PAHALI VE EN UCUZ İLÇELERİ
Geçmişten gelen bir miras olan İstanbul, güzel ama konut bulmakta, yaşayacak ilçe bulmakta zor. Son zamanlarda birçok insan kiralık ev fiyatlarını araştırıyor. Peki kendimize nasıl kolay ve güvenli bir konut bulabiliriz? İşte detaylar...
İSTANBUL'UN İLÇE İLÇE FİYAT ANALİZİ
İstanbul'da bir çekirdek ailenin yaşayabileceği 2+1 100-120 metrekare evlerin ilçe ilçe kiralık ev fiyatlarının ortalamalarını derledik. İstanbul'da en ucuz daireler Silivri ve Çatalca'da yer alırken en pahalı evler ise Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer oldu.39 ilçesi bulunan İstanbul'un Anadolu ve Avrupa olmak üzere tüm ilçelerinin ortalama kira fiyatları;
ANADOLU YAKASI
Beykoz 35 bin TL ve 40 bin TL arası
Çekmeköy 25 bin TL ve 30 bin TL
Üsküdar 40 bin TL ve 45 bin TL
Kadıköy 60 bin TL ve 65 bin TL
Maltepe 45 bin TL ve 50 bin TL
Kartal 20 bin TL ve 25 bin TL
Pendik 35 bin TL ve 40 bin TL
Tuzla 20 bin TL ve 25 bin TL
Sancaktepe 20 bin TL ve 25 bin TL
Ataşehir 35 bin TL ve 40 bin TL
Ümraniye 25 bin TL ve 30 bin TL
Sultanbeyli 15 bin TL ve 20 bin TL
Şile 25 bin TL ve 30 bin TL
AVRUPA YAKASI
Silivri 15 bin TL ve 20 bin TL
Çatalca 15 bin TL ve 20 bin TL
Büyükçekmece 20 bin TL ve 25 bin TL
Arnavutköy 15 bin TL ve 20 bin TL
Esenyurt 15 bin TL ve 20 bin TL
Beylikdüzü 25 bin TL ve 30 bin TL
Avcılar 20 bin TL ve 25 bin TL
Başakşehir 20 bin TL ve 25 bin TL
Eyüpsultan 35 bin TL ve 40 bin TL
Sarıyer 50 bin TL ve 60 bin TL
Sultangazi 15 bin TL ve 20 bin TL
Esenler 20 bin TL ve 25 bin TL
Gaziosmanpaşa 25 bin TL ve 30 bin TL
Bağcılar 15 bin TL ve 20 bin TL
Küçükçekmece 20 bin TL ve 25 bin TL
Bakırköy 35 bin TL ve 40 bin TL
Zeytinburnu 30 bin TL ve 35 bin TL
Fatih 25 bin TL ve 30 bin TL
Sarıyer 60 bin TL 65 bin TL
Şişli 40 bin TL ve 45 bin TL
Bayrampaşa 20 bin TL ve 25 bin TL
Beşiktaş 60 bin TL ve 65 bin TL
Bahçelievler 25 bin TL ve 30 bin TL
Beyoğlu 50 bin TL ve 55 bin TL
Kağıthane 30 bin TL ve 35 bin TL
Güngören 20 bin TL ve 25 bin TL
Adalar 40 bin TL ve 45 bin TL