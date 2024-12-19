Kadınlar ve erkekler için en ucuz 3 yılbaşı hediyesi

En ucuz yılbaşı hediyesi araştıranlar online alışveriş sitelerinden toplu indirimlere göz atıyor. Aslında tek çözüm bu değil. Kadınlar ve erkekler için hemen alabileceğiniz hesaplı yılbaşı hediyeleri de bulunuyor. Bütçenize göre kadınlar ve erkekler için en ucuz hediye önerilerini derledik.

KADINLAR İÇİN EN UCUZ YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ

Kişiye Özel Anahtarlık

Yılbaşı hediyesi olarak anahtarlık minimal bir bütçe ile şık ve kişisel bir hediye olabilir. Özellikle isme özel veya anlamlı bir tarih yazdırılabilirseniz unutulmaz bir yılbaşı hediyesi sunabilirsiniz. Anahtarlık fiyatları 30 TL'den başlıyor.

Mini Bitkiler (Sukulent veya Kaktüs)

Sukulentler bakımı kolay ve dekoratif bitkilerdir. Güzel bir saksıyla hediye seçeneği çok sevimli bir tercih olur. Ortalama Fiyat: 50-70 TL.

El Yapımı Bileklik veya Küpe

Uygun fiyata, aynı zamanda kişisel bir dokunuş taşıyan bir takı hediye edebilirsiniz. Özellikle el yapımı ürünler samimi bir hava katar. Ortalama Fiyat: 40-70 TL.

ERKEKLER İÇİN EN UCUZ YILBAŞI HEDİYELERİ

Minimalist Cüzdan veya Kartlık

Günlük hayatta pratik bir kullanım sunan bu tarz bir aksesuar uygun fiyata şık bir hediye olabilir. Ortalama Fiyat: 50-80 TL.

Kişiye Özel Kupa Bardak

Üzerine isim, esprili bir yazı veya sevdiğim bir figür eklenmiş bir kupa bardağı hem işlevsel hem de anlamlıdır. Ortalama Fiyat: 30-50 TL.

Klasik Anahtarlık veya Çakı

Özellikle fonksiyonel anahtarlar ya da kompakt bir çakı dış mekân sever erkekler için cazip bir seçenektir. Ortalama Fiyat: 40-70 TL.