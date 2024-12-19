ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Kadınlar ve erkekler için en ucuz 3 yılbaşı hediyesi

Yılbaşı hediyeleri hazırlanmaya başlandı. Kadınlar ve erkekler için en ucuz yılbaşı hediye önerilerini bir araya getirdik. Hem ekonomik hem de güzel olsun istiyorsanız işte en ucuz yılbaşı hediyesi önerileri…

19 Aralık 2024 Perşembe 15:18 | Son Güncelleme:
Kadınlar ve erkekler için en ucuz 3 yılbaşı hediyesi
ABONE OL

En ucuz yılbaşı hediyesi araştıranlar online alışveriş sitelerinden toplu indirimlere göz atıyor. Aslında tek çözüm bu değil. Kadınlar ve erkekler için hemen alabileceğiniz hesaplı yılbaşı hediyeleri de bulunuyor. Bütçenize göre kadınlar ve erkekler için en ucuz hediye önerilerini derledik.

KADINLAR İÇİN EN UCUZ YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ

Kişiye Özel Anahtarlık

Yılbaşı hediyesi olarak anahtarlık minimal bir bütçe ile şık ve kişisel bir hediye olabilir. Özellikle isme özel veya anlamlı bir tarih yazdırılabilirseniz unutulmaz bir yılbaşı hediyesi sunabilirsiniz. Anahtarlık fiyatları 30 TL'den başlıyor.

Mini Bitkiler (Sukulent veya Kaktüs)

Sukulentler bakımı kolay ve dekoratif bitkilerdir. Güzel bir saksıyla hediye seçeneği çok sevimli bir tercih olur. Ortalama Fiyat: 50-70 TL.

El Yapımı Bileklik veya Küpe

Uygun fiyata, aynı zamanda kişisel bir dokunuş taşıyan bir takı hediye edebilirsiniz. Özellikle el yapımı ürünler samimi bir hava katar. Ortalama Fiyat: 40-70 TL.

ERKEKLER İÇİN EN UCUZ YILBAŞI HEDİYELERİ

Minimalist Cüzdan veya Kartlık

Günlük hayatta pratik bir kullanım sunan bu tarz bir aksesuar uygun fiyata şık bir hediye olabilir. Ortalama Fiyat: 50-80 TL.

Kişiye Özel Kupa Bardak

Üzerine isim, esprili bir yazı veya sevdiğim bir figür eklenmiş bir kupa bardağı hem işlevsel hem de anlamlıdır. Ortalama Fiyat: 30-50 TL.

Klasik Anahtarlık veya Çakı

Özellikle fonksiyonel anahtarlar ya da kompakt bir çakı dış mekân sever erkekler için cazip bir seçenektir. Ortalama Fiyat: 40-70 TL.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Yılbaşı indirimleri başladı! Ucuz fiyatlı alışverişin sırrı
Yılbaşı indirimleri başladı! Ucuz fiyatlı alışverişin sırrı
İstanbul'da semt semt kira fiyatları! En ucuz daireler o ilçede
İstanbul'da semt semt kira fiyatları! En ucuz daireler o ilçede
Elinizdeki vitamin sahte olabilir! Kutu üzerindeki o detaya dikkat
Elinizdeki vitamin sahte olabilir! Kutu üzerindeki o detaya dikkat
Aralık ayında en ucuz giysiler belli oldu
Aralık ayında en ucuz giysiler belli oldu
Küçük bir atölyede başladı şimdi ihracat yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor
Küçük bir atölyede başladı şimdi ihracat yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor
Güzellik tutkunları için en iyi yılbaşı hediyeleri
Güzellik tutkunları için en iyi yılbaşı hediyeleri
Resmen doğalgaz faturasını düşürüyor! Kombi ayarını değiştirmeden de ısınabilirsiniz
Resmen doğalgaz faturasını düşürüyor! Kombi ayarını değiştirmeden de ısınabilirsiniz
Fiyatından dolayı kadınların en çok stokladığı ürünler
Fiyatından dolayı kadınların en çok stokladığı ürünler
Kadınların en çok tercih ettiği arabalar! Kolay park edilebilen, akıllı ve aileye uygun...
Kadınların en çok tercih ettiği arabalar! Kolay park edilebilen, akıllı ve aileye uygun...
Kadınların en çok yaptığı 10 alışveriş hatası
Kadınların en çok yaptığı 10 alışveriş hatası
Yüzde 70 destek aldı kendi atölyesini kurdu! Hedef yurt dışı
Yüzde 70 destek aldı kendi atölyesini kurdu! Hedef yurt dışı