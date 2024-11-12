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Kadınların en çok yaptığı 10 alışveriş hatası

Alışverişi her kadın sever. Ama kabul edelim ki bazılarımız alışveriş yaparken kendini kaybediyor ve indirimlere kredi kartını kaptırıyor. Ocağına incir ağacı dikmek istemeyenler için kadınların en çok yaptığı 10 alışveriş hatasını derledik.

12 Kasım 2024 Salı 15:39 | Son Güncelleme:
Kadınların en çok yaptığı 10 alışveriş hatası
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Kadınlar ve kredi kartı muhteşem ikili olabilir. Hangimiz sevmiyoruz ki alışverişi? Alışveriş yapmak, indirimlere dalmak keyifli gelse de bütçeler sınırı aştığında sorgulamalar da kaçınılmaz oluyor. İşte bu yüzden alışveriş için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerek.

Kadınların alışveriş yaparken en sık yaptığı bazı hatalar önlenerek kredi kartları korunabilir.

KADINLARIN 10 ALIŞVERİŞ HATASI

1. İhtiyaç duyulmayan ürünleri satın almak

2. Takip edilen trendlere kapılmak

3. Yanlış beden seçimi yapmak

4. Etiket ve marka yanılması

5. İade ve değişim koşullarına dikkat etmemek

6. Geçmişte dolabını gözden geçirmemek

7. İndirimli, kalitesiz ürünlere para harcamak

8. Plansız alışverişe çıkmak

9. Bütçe sınırını aşmak

10. Üzüntülü ya da çok sevinçli anlarda alışverişe çıkmak

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