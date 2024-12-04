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Küçük bir atölyede başladı şimdi ihracat yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor

Kadın girişimciler yurt dışına açılıyor. Bu isimlerden biri olan kadın girişimci Tuğba Kutoğlu, küçük bir atölyede başladıkları çalışmaları kısa sürede büyüttü. Şefler ve restoranlar için daha dayanıklı tabak üretmek için yola çıktıklarını belirten Kutoğlu, yurt dışındaki restoranlara özel tabak ürettiklerini belirtti. Edirne'den yurt dışına uzanan kadın girişimcinin hikayesi haberimizde...

4 Aralık 2024 Çarşamba 15:33 | Son Güncelleme:
Küçük bir atölyede başladı şimdi ihracat yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor
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Atölyede başlayıp yurt dışına ticarete kadar uzanan girişimcilerin hikayeleri herkese örnek oluyor. Sıradaki kadın girişimci hikayemiz Edirne'den.

Edirne'deki bir seramik atölyesinde üretilen dayanıklı ve özel tasarım tabaklar, yurt dışındaki prestijli otel ve restoranlara ihraç ediliyor.

KADIN GİRİŞİMCİ OLMAK İÇİN ÖNCE EĞİTİME BAŞLADI

Trakya Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü mezunu olan kadın girişimci Tuğba Kutoğlu (45) seramiğe olan ilgisini geliştirmek amacıyla bu alanda pek çok eğitim aldı.

Prestijli otel ve restoranlara, dayanıklı ve özel tasarım seramik tabaklar üretmek için ortağı Tevfik Burak Çelebi'yle uzun yıllar AR-GE çalışması yapan Kutoğlu, başarılı sonuçların ardından üretime başladı.

Kutoğlu ve Çelebi, 4 yıl önce küçük bir atölyede başladıkları çalışmalarını kısa sürede ilerleterek büyük bir alana taşıdı.

Yüksek dereceli fırınlarda pişirilen özel tasarım tabaklar yurt içi ve yurt dışındaki ünlü otel ve restoranlar tarafından ilgi görüyor.

"OTEL VE RESTORANLARA ÖZEL TASARIMLI ŞEF TABAKLARI YAPIYORUZ"

Tuğba Kutoğlu, uzun süren araştırma süreci ve denemelerin ardından özel tasarım seramik tabaklar üretmeyi başardıklarını söyledi.

Şefler ve restoranlar için daha dayanıklı tabak üretmek için yola çıktıklarını belirten Kutoğlu, "Türkiye ve yurt dışındaki prestijli otel ve restoranlara özel tasarımlı şef tabakları yapıyoruz. Michelin yıldızına sahip olan şefler kendilerine özel tabaklar istiyorlar. Onların üretimlerini yapıyoruz." dedi.

"ÇOK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Kutoğlu, özel tasarımla üretilen tabakların dikkat ve özen istediğini belirtti.

Yüksek derecede pişen tabakların daha dayanıklı olduğunu aktaran Kutoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tabaklarımızı yüksek derecede pişiriyoruz, bundan dolayı daha dayanıklı oluyorlar. Endüstriyel tabaklara göre çok daha sağlam. Restoranlar ve şeflerimiz tabakları kullandıkça kısa vadede bunun farkına varıyorlar. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tabaklar kolay kolay kırılmıyor. İlk olarak şefler ve restoranların taleplerine göre tasarım yapıyoruz. Daha sonra çamuru yoğuruyoruz ve açıyoruz. Daha sonra bisküvi diye tabir ettiğimiz tabağın ham halini yüksek dereceli fırında pişiriyoruz. Ardından sırlayıp tekrar bir pişirim yapıyoruz. Ardından son düzenlemeleri yapıp paketleyip tabakları müşterilerimize yolluyoruz."

- "İHRACAT YAPMAK BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Kutoğlu, yurt içi ve yurt dışında pek çok müşterilerinin bulunduğunu dile getirdi.

Kaliteden ödün vermeden çalışmalarını büyüteceklerini anlatan Kutoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt içinde saygın restoranlara tabak üretiyoruz. Fransa ve Almanya başta olmak üzere farklı Avrupa ülkelerine tabak yolluyoruz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden tabaklarımız ilgi görüyor. En son Miami'deki ünlü bir restoran talepte bulundu. Onlar için üretim yapıyoruz. İhracat yapmak bizi çok mutlu ediyor. Türk kadını olarak yurt dışına ihracat yapan bir seramik atölyemizin olması bizi gururlandırıyor. Ekibimle beraber Michelin yıldızı sahibi şeflere tabaklar üretiyoruz. Çok daha büyüyeceğiz."
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