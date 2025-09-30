ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Özel sektörden ayrıldı, kendi işinin patronu oldu! Kurduğu sera kadınlara iş yeri oldu

Devlet desteğiyle kendi işini kuran kadın girişimcilerin sayısı artmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Erzincan'da kadın girişimci Zeynep Ciminli. Özel sektörden ayrılıp kendi işinin patronu olan Ciminli, 10 kadına istihdam sağlıyor. İşte kadın girişimcinin hikâyesi...

Merve Çulha | 30 Eylül 2025 Salı 16:44 | Son Güncelleme:
Özel sektörden ayrıldı, kendi işinin patronu oldu! Kurduğu sera kadınlara iş yeri oldu
ABONE OL

Erzincan'da kadın girişimci Zeynep Ciminli, Tarım Müdürlüğünün sağladığı yüzde 70 hibeyle 8 dönümlük alanda sera kurdu.

Özel sektörden ayrılıp kendi işinin patronu olan kadın yanında 10 kadına da istihdam sağladı. Sabah saat 4,5'ta mesaiye başlayan kadın adeta çocuklarına bakar gibi sebzelerini büyütüyor.

"SERAYA ÇOCUK GİBİ BAKIYORUZ"

5 yıl önce seracılığa başlayan Zeynep Ciminli, devlet desteğiyle kurduğu seranın hayatının dönüşüm noktası olduğunu kaydetti.

8 dönümlük alandaki serasının 10 kadına da istihdam kapısı olduğunu belirten Ciminli, kadın girişimci hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Evlat nasıl yetiştiriliyorsa onu yetiştirmek gibi. Özel sektörden çıkarak kendi işimi kurayım dedim. Kadın girişimciyim. 5 yıldır bu işle uğraşıyorum. Tarım destekleme sağladı. Onu duyunca başvuruda bulundum. Sera çıktı. 8 dönümlük serayla ilgileniyorum. 5 yıldır domatesi üretiyoruz. Böyle çocuk gibi bakıyoruz. Sonrasında pazarlamasını yapıyoruz. Salça da yapıyoruz. Sabah 4,5 ta mesaiye başlıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin sofralarda yer bulması beni daha da mutlu ediyor. 10 kişi istihdam ediyoruz. Yüzde 70 hibeli aldık burasını. Erzincan Valiliğinin kurduğu sera üssünden de 3 dönüm bir sera aldık."
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Babasından devraldığı atölyeyi fabrikaya dönüştürdü! Şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
Babasından devraldığı atölyeyi fabrikaya dönüştürdü! Şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
Ucuz ruja aldanmayın! 3 tehlikeye dikkat!
Ucuz ruja aldanmayın! 3 tehlikeye dikkat!
Petekleri açıp kapatmayın! İşte doğalgaz faturasını düşürmenin altın kuralı
Petekleri açıp kapatmayın! İşte doğalgaz faturasını düşürmenin altın kuralı
500 TL cebinizde kalsın! Geceden saçınıza sarın…
500 TL cebinizde kalsın! Geceden saçınıza sarın…
Kadınlar ve erkekler için en ucuz 3 yılbaşı hediyesi
Kadınlar ve erkekler için en ucuz 3 yılbaşı hediyesi
Yılbaşı indirimleri başladı! Ucuz fiyatlı alışverişin sırrı
Yılbaşı indirimleri başladı! Ucuz fiyatlı alışverişin sırrı
İstanbul'da semt semt kira fiyatları! En ucuz daireler o ilçede
İstanbul'da semt semt kira fiyatları! En ucuz daireler o ilçede
Elinizdeki vitamin sahte olabilir! Kutu üzerindeki o detaya dikkat
Elinizdeki vitamin sahte olabilir! Kutu üzerindeki o detaya dikkat
Aralık ayında en ucuz giysiler belli oldu
Aralık ayında en ucuz giysiler belli oldu
Küçük bir atölyede başladı şimdi ihracat yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor
Küçük bir atölyede başladı şimdi ihracat yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor
Güzellik tutkunları için en iyi yılbaşı hediyeleri
Güzellik tutkunları için en iyi yılbaşı hediyeleri