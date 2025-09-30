Özel sektörden ayrıldı, kendi işinin patronu oldu! Kurduğu sera kadınlara iş yeri oldu

Erzincan'da kadın girişimci Zeynep Ciminli, Tarım Müdürlüğünün sağladığı yüzde 70 hibeyle 8 dönümlük alanda sera kurdu.

Özel sektörden ayrılıp kendi işinin patronu olan kadın yanında 10 kadına da istihdam sağladı. Sabah saat 4,5'ta mesaiye başlayan kadın adeta çocuklarına bakar gibi sebzelerini büyütüyor.

"SERAYA ÇOCUK GİBİ BAKIYORUZ"

5 yıl önce seracılığa başlayan Zeynep Ciminli, devlet desteğiyle kurduğu seranın hayatının dönüşüm noktası olduğunu kaydetti.

8 dönümlük alandaki serasının 10 kadına da istihdam kapısı olduğunu belirten Ciminli, kadın girişimci hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Evlat nasıl yetiştiriliyorsa onu yetiştirmek gibi. Özel sektörden çıkarak kendi işimi kurayım dedim. Kadın girişimciyim. 5 yıldır bu işle uğraşıyorum. Tarım destekleme sağladı. Onu duyunca başvuruda bulundum. Sera çıktı. 8 dönümlük serayla ilgileniyorum. 5 yıldır domatesi üretiyoruz. Böyle çocuk gibi bakıyoruz. Sonrasında pazarlamasını yapıyoruz. Salça da yapıyoruz. Sabah 4,5 ta mesaiye başlıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin sofralarda yer bulması beni daha da mutlu ediyor. 10 kişi istihdam ediyoruz. Yüzde 70 hibeli aldık burasını. Erzincan Valiliğinin kurduğu sera üssünden de 3 dönüm bir sera aldık."