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Petekleri açıp kapatmayın! İşte doğalgaz faturasını düşürmenin altın kuralı

Birçok insan doğalgaz faturasından ötürü kombiyi sık sık kapatıp açıyor. Fakat bu durum uzmanlara göre yanlış. Bunun yerine kombiyi bir derecede sabitlemek doğalgaz faturasını da dengeliyor. İşte doğalgaz faturasını düşüren hileler…

Merve Çulha | 19 Şubat 2025 Çarşamba 16:42 | Son Güncelleme:
Petekleri açıp kapatmayın! İşte doğalgaz faturasını düşürmenin altın kuralı
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Doğalgaz faturalarını bu soğuk havalarda düşürmek zor. Doğalgaz faturasını düşürmek isteyen birçok insan kombiyi sık sık açıp kapatıyor. Fakat bu durum avantajlı değil dezavantajlıdır.

Uzmanlar, petekleri sürekli açıp kapamak yerine sabit seviyede tutmayı öneriyor.

Kullanılan kombinin evin büyüklüğüne ve radyatör uzunluklarına uygun seçilmesi, doğalgazın verimli kullanılabilmesi için önem taşıyor.

KOMBİ SEÇİMİNE DİKKAT!

İhtiyaçtan daha büyük veya daha küçük kapasiteli kombi almak doğalgazın verimli kullanılmasını engellerken, cihaz ve tesisatın periyodik bakımlarının da zamanında yapılması gerekiyor.

Ayrıca termostatik vanalar, oda sıcaklığı ayarlanan dereceye eriştiğinde sıcak suyun radyatöre geçişini kıstığı veya tamamen kapattığı için kombi ya da kazanların daha az çalışmasını sağlar ve yüzde 15 civarında tasarruf yapılabilir.

Evlerde konfor sıcaklığının bir derece azaltılması yüzde 6-7 tasarruf sağlayarak, doğalgaz faturasını azaltır.

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