Resmen doğalgaz faturasını düşürüyor! Kombi ayarını değiştirmeden de ısınabilirsiniz

Kış geldi. Evi ısıtmak bazılarımız için hiç de kolay değil. Fakat bunun tek yolu kombinin ayarıyla oynamak değil. Çünkü bu durumda ev ısınsa bile doğalgaz faturası sizi zor durumda bırakabilir. Bunun yerine evi ısıtan birkaç çözüm yolunu deneyebilirsiniz. Mesela önce kombi bakımından başlayabilirsiniz.

DOĞALGAZ FATURASINI YARIYA DÜŞÜREN TÜYOLAR

Evi sıcak tutmak istiyorsanız kombi bakımınızı yaptırın. Havası alınmamış petekler ısının eşit dağılmasını önler, peteğin yarısı ısınır yarısı ısınmaz. Kombi bakımı evdeki sıcaklığı anında değiştirecektir ve derecesini düşürecektir.

Isıyı odanızda tutmak için geceleri kalın perdelerle örtün. Fonlar bunun için harikadır.

Kış da olsa güneşten faydalanmayı ihmal etmeyin. Güneşi görünce perdelerinizi açın.

Duvar ve pencerelerdeki her çatlağı dikkatlice kapatmak için genişleyen poliüretan köpük veya kullanıma hazır dolgu kullanın, böylece ısı kaybını sınırlandırın. Isı kaybını önemli ölçüde azaltmak için pencerelerinize balonlu naylon uygulayın.

Zemine kalın halılar yerleştirin. Bu ipucu özellikle zemin kattaki konutlar veya müstakil evler için işe yarar.

Radyatörlerinizden ısı dağılımını optimize etmek için karton ve folyodan bir ısı reflektörü yapın.

Pişmiş toprak kaplar, dekoratif mumlar veya mumlarla küçük bir ev yapımı yardımcı ısıtıcı kullanın. Bu, alanınıza yumuşak ve hoş bir ısı kaynağı getirecektir.

Serin gecelerde sıcak kalmak için sıcak su şişesi kullanarak uykunuzu iyileştirin.

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