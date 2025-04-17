ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ucuz ruja aldanmayın! 3 tehlikeye dikkat!

Ucuz makyaj ürünü görünce dayanamayanlardan mısınız? Eğer öyleyseniz ucuz rujların tehlikesinden haberiniz yok demektir. İşte ucuz rujun zararları…

Merve Çulha | 17 Nisan 2025 Perşembe 16:27 | Son Güncelleme:
Ucuz ruja aldanmayın! 3 tehlikeye dikkat!
ABONE OL

Makyaj ürünlerinin ucuz olması her zaman avantajlı olmayabiliyor. Özellikle rujların ucuz olması bazı hastalıklara zemin hazırlayabilir.

UCUZ RUJLARIN ZARARLARI

Ucuz rujlarda maliyeti düşürmek için sağlığa zararlı maddeler (kurşun, paraben, ağır metaller gibi) kullanılabilir.

1. Zararlı Kimyasallar İçerebilir

Ucuz rujlarda kullanılan zararlı maddeler zamanla cilt yoluyla emilir, uzun vadede hormonal dengesizliklere ya da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

2. Alerji ve Cilt Tahrişi Riski

Kalitesiz içerikler dudakta kızarıklık, kaşıntı, kabarma gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle hassas cilt yapısına sahip kişilerde bu etkiler daha belirgin olur.

3. Düşük Pigment ve Dayanıklılık

Ucuz rujlar genellikle kalıcı olmaz, dudakta birikme yapar veya dağılır. Hem görüntü bozulur hem de sık sık yenilenmesi gerekir. Bu da sanıldığından daha maliyetli hale gelebilir.

Aç karnına patates suyu içersen ne olur?
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Petekleri açıp kapatmayın! İşte doğalgaz faturasını düşürmenin altın kuralı
Petekleri açıp kapatmayın! İşte doğalgaz faturasını düşürmenin altın kuralı
500 TL cebinizde kalsın! Geceden saçınıza sarın…
500 TL cebinizde kalsın! Geceden saçınıza sarın…
Kadınlar ve erkekler için en ucuz 3 yılbaşı hediyesi
Kadınlar ve erkekler için en ucuz 3 yılbaşı hediyesi
Yılbaşı indirimleri başladı! Ucuz fiyatlı alışverişin sırrı
Yılbaşı indirimleri başladı! Ucuz fiyatlı alışverişin sırrı
İstanbul'da semt semt kira fiyatları! En ucuz daireler o ilçede
İstanbul'da semt semt kira fiyatları! En ucuz daireler o ilçede
Elinizdeki vitamin sahte olabilir! Kutu üzerindeki o detaya dikkat
Elinizdeki vitamin sahte olabilir! Kutu üzerindeki o detaya dikkat
Aralık ayında en ucuz giysiler belli oldu
Aralık ayında en ucuz giysiler belli oldu
Küçük bir atölyede başladı şimdi ihracat yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor
Küçük bir atölyede başladı şimdi ihracat yapıyor! Yurt dışından talep yağıyor
Güzellik tutkunları için en iyi yılbaşı hediyeleri
Güzellik tutkunları için en iyi yılbaşı hediyeleri
Resmen doğalgaz faturasını düşürüyor! Kombi ayarını değiştirmeden de ısınabilirsiniz
Resmen doğalgaz faturasını düşürüyor! Kombi ayarını değiştirmeden de ısınabilirsiniz
Fiyatından dolayı kadınların en çok stokladığı ürünler
Fiyatından dolayı kadınların en çok stokladığı ürünler