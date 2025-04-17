Ucuz ruja aldanmayın! 3 tehlikeye dikkat!

Makyaj ürünlerinin ucuz olması her zaman avantajlı olmayabiliyor. Özellikle rujların ucuz olması bazı hastalıklara zemin hazırlayabilir.

UCUZ RUJLARIN ZARARLARI

Ucuz rujlarda maliyeti düşürmek için sağlığa zararlı maddeler (kurşun, paraben, ağır metaller gibi) kullanılabilir.

1. Zararlı Kimyasallar İçerebilir

Ucuz rujlarda kullanılan zararlı maddeler zamanla cilt yoluyla emilir, uzun vadede hormonal dengesizliklere ya da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

2. Alerji ve Cilt Tahrişi Riski

Kalitesiz içerikler dudakta kızarıklık, kaşıntı, kabarma gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle hassas cilt yapısına sahip kişilerde bu etkiler daha belirgin olur.

3. Düşük Pigment ve Dayanıklılık

Ucuz rujlar genellikle kalıcı olmaz, dudakta birikme yapar veya dağılır. Hem görüntü bozulur hem de sık sık yenilenmesi gerekir. Bu da sanıldığından daha maliyetli hale gelebilir.

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