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60 yaşında ama 20'lik ciltlerin gençlik sırrı bu kür! Saraçoğlu tarifi: Sadece 3 malzeme

Gençlik etkisi veren besinler araştırılıyor. Bu besinlerin başında cildi vitamine doyuran kaysı geliyor. Kaysılı kür mutlaka pişirilmeli. İşte adım adım güzellik kürü...

5 Aralık 2024 Perşembe 09:55 | Son Güncelleme:
60 yaşında ama 20'lik ciltlerin gençlik sırrı bu kür! Saraçoğlu tarifi: Sadece 3 malzeme
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Gözenek temizleyici, akne kurutucu ve kırışıklıkları önleyici kürün yapılışını sizler için adım adım anlattık. Bir bardak su ile hazır olan kür adeta gençleştiriyor. Cildi besleyen ve yenileyen kürün inceliklerini derledik...

GENÇLEŞTİREN KÜR NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

- 1 adet orta boy tatlı elma

- 2-3 adet olgun kayısı

- 1 bardak su

Hazırlanışı

Elma ve kayısıyı yıkayıp temizleyin, kayısı çekirdeklerini çıkarın.

Elmayı soyup, kayısıyı doğrayın.

Tüm malzemeleri tencereye alıp su ekleyin.

Kısık ateşte 5 dakika pişirin.

Soğuyan karışımı blenderdan geçirin ve buzdolabında saklayın.

Kırışıklıkları azaltır: Cildi sıkılaştırır, ince çizgileri ve kırışıklıkları giderir.

Cildi nemlendirir: Cildin nem dengesini sağlar, kuruluğu önler.

Cildi besler: İçerdiği vitaminler sayesinde cildinizi derinlemesine besler.

Cildi gençleştirir: Hücre yenilenmesini hızlandırarak cildinizi daha genç gösterir.

Cildi temizler: Gözenekleri temizler, sivilce oluşumunu engeller.

Cildi korur: Antioksidan özelliği sayesinde cildinizi çevresel etkenlere karşı korur.

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