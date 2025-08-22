Bacaktaki çilek görünümlü lekelerden kurtulmanın 3 garantili yolu

Pürüzsüz bacaklar için cilt bakımı konusunda püf noktaları bilmek gerekiyor. Düzenli bakım, doğru yöntemler ve sabırla bacaktaki çilek görünümlü lekelerden kurtulmak mümkün. Birkaç hafta içinde gözle görülür fark oluşturarak, pürüzsüz ve ışıl ışıl bacaklara kavuşabilirsiniz.

1. DÜZENLİ PEELİNG İLE GÖZENEKLERİ AÇIN

Ölü deriler, tıkanmış gözeneklerin başlıca sebebidir. Haftada 2 kez nazik peeling yapın.

Doğal kahve telvesi, şeker veya tuz peelingi ile masaj yapabilirsiniz. Bu sayede hem batık tüyler önlenir hem de gözenekler açılır.

2. NEMLENDİRMEYİ İHMAL ETMEYİN

Kuruyan ciltte gözenekler daha belirgin görünür.

Duştan sonra nemlendirici krem veya doğal yağlar (hindistancevizi yağı, badem yağı) uygulayın.

Düzenli nemlendirme, cilt bariyerini güçlendirerek lekelerin azalmasına yardımcı olur.

3. DOĞRU TÜY ALMA YÖNTEMİNİ SEÇİN

Çilek bacağı çoğunlukla yanlış tüy alma yöntemlerinden kaynaklanır.

Jilet yerine ağda veya epilasyon tercih edin.

Jilet kullanacaksanız mutlaka keskin ve temiz bıçaklarla, tüy çıkış yönüne doğru uygulayın. İşlem sonrası antiseptik bir losyon ya da aloe vera jeli sürmeyi unutmayın.