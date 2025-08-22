ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Bacaktaki çilek görünümlü lekelerden kurtulmanın 3 garantili yolu

Pürüzsüz bacak görüntüsü her kadının hayali. Fakat bacaklarda oluşan küçük siyah noktalar, halk arasında "çilek bacağı" olarak bilinir. Genellikle tıkanmış gözenekler, batık tüyler ve düzenli yapılmayan bakım bu görüntüye yol açar. Peki, pürüzsüz ve temiz bacaklara kavuşmak mümkün mü? İşte bacaktaki çilek görünümlü lekelerden kurtulmanın 3 garantili yolu…

Merve Çulha | 22 Ağustos 2025 Cuma 11:42 | Son Güncelleme:
Bacaktaki çilek görünümlü lekelerden kurtulmanın 3 garantili yolu
ABONE OL

Pürüzsüz bacaklar için cilt bakımı konusunda püf noktaları bilmek gerekiyor. Düzenli bakım, doğru yöntemler ve sabırla bacaktaki çilek görünümlü lekelerden kurtulmak mümkün. Birkaç hafta içinde gözle görülür fark oluşturarak, pürüzsüz ve ışıl ışıl bacaklara kavuşabilirsiniz.

1. DÜZENLİ PEELİNG İLE GÖZENEKLERİ AÇIN

Ölü deriler, tıkanmış gözeneklerin başlıca sebebidir. Haftada 2 kez nazik peeling yapın.

Doğal kahve telvesi, şeker veya tuz peelingi ile masaj yapabilirsiniz. Bu sayede hem batık tüyler önlenir hem de gözenekler açılır.

2. NEMLENDİRMEYİ İHMAL ETMEYİN

Kuruyan ciltte gözenekler daha belirgin görünür.

Duştan sonra nemlendirici krem veya doğal yağlar (hindistancevizi yağı, badem yağı) uygulayın.

Düzenli nemlendirme, cilt bariyerini güçlendirerek lekelerin azalmasına yardımcı olur.

3. DOĞRU TÜY ALMA YÖNTEMİNİ SEÇİN

Çilek bacağı çoğunlukla yanlış tüy alma yöntemlerinden kaynaklanır.

Jilet yerine ağda veya epilasyon tercih edin.

Jilet kullanacaksanız mutlaka keskin ve temiz bıçaklarla, tüy çıkış yönüne doğru uygulayın. İşlem sonrası antiseptik bir losyon ya da aloe vera jeli sürmeyi unutmayın.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Tatilden dönenlerin kabusu: Güneş lekeleri ve çilleri tek hamlede silen sabun… Cildi anında neme boğuyor
Tatilden dönenlerin kabusu: Güneş lekeleri ve çilleri tek hamlede silen sabun… Cildi anında neme boğuyor
Egzamaya kesin çözüm: Mantarın kökünü kurutuyor... 1 damlası cildi parıl parıl parlatıyor
Egzamaya kesin çözüm: Mantarın kökünü kurutuyor... 1 damlası cildi parıl parıl parlatıyor
Tüylerden kurtulmanın en kolay yolu: Yumurtalı karışım! Sürün ve bekleyin
Tüylerden kurtulmanın en kolay yolu: Yumurtalı karışım! Sürün ve bekleyin
Dikkat! Asetonun bu zararını kimse bilmiyor! Güzel olayım derken...
Dikkat! Asetonun bu zararını kimse bilmiyor! Güzel olayım derken...
Parfümün orijinal mi olduğunu nasıl anlarız? O yöntem sahte ürünü ele veriyor
Parfümün orijinal mi olduğunu nasıl anlarız? O yöntem sahte ürünü ele veriyor
Sarışına çeviren 2 sebze! Kuaföre götürmeyen saç boyası
Sarışına çeviren 2 sebze! Kuaföre götürmeyen saç boyası
Kadınların en çok yaptığı 3 makyaj hatası
Kadınların en çok yaptığı 3 makyaj hatası
Parfüm saçı beyazlatır mı? Herkes bunu kullanıyor...
Parfüm saçı beyazlatır mı? Herkes bunu kullanıyor...
Askerler sakinleşmek için içiyor! O çayı asla 2.'ye kaynatmayın, çünkü...
Askerler sakinleşmek için içiyor! O çayı asla 2.'ye kaynatmayın, çünkü...
Dökülmeyi anında kesen tarif açığa çıktı! Şampuana 1 çay kaşığı ekleyin etkisine inanamayacaksınız
Dökülmeyi anında kesen tarif açığa çıktı! Şampuana 1 çay kaşığı ekleyin etkisine inanamayacaksınız
60 yaşında ama 20'lik ciltlerin gençlik sırrı bu kür! Saraçoğlu tarifi: Sadece 3 malzeme
60 yaşında ama 20'lik ciltlerin gençlik sırrı bu kür! Saraçoğlu tarifi: Sadece 3 malzeme