Bu karışımı saç diplerine sürün: Saçı ayda 5 cm uzatıyor

Bazı insanlar için saçının uzaması mucize gibi bir şeydir. Kolay kolay uzamaz. Fakat doğal yağlarla hazırlanan bu özel karışım, düzenli kullanıldığında saçların daha hızlı uzamasını, gürleşmesini ve canlı görünmesini sağlar. Ayda 5 cm uzama her kişide farklılık gösterebilse de düzenli bakım saç sağlığını gözle görülür şekilde iyileştirir. İşte saçı ayda 5 cm uzatan karışımın formülü...

Karışım İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı Hint yağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

5 damla biberiye yağı

1 kapsül E vitamini yağı

Uygulama Yöntemi

Tüm malzemeleri küçük bir cam kâsede karıştırın.

Karışımı pamuk veya parmak uçlarıyla saç diplerinize masaj yaparak sürün.

Streç film veya bone ile saçınızı sarın. En az 1 saat bekletin, tercihen gece boyunca saçınızda kalabilir. Ilık su ve doğal şampuan ile yıkayın.

Etkili Olması İçin

Haftada 2 kez uygulayın. Düzenli kullanımda 1 ayda belirgin uzama fark edilir.

Sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi de saçların güçlenmesine yardımcı olur.

KARIŞIMIN FAYDALARI

Hint yağı: Saç tellerini kalınlaştırır ve kökleri besler.

Zeytinyağı: Saçları nemlendirir, kırılmaları azaltır.

Biberiye yağı: Saç derisinde kan dolaşımını artırarak hızlı uzamayı destekler.

E vitamini: Saçın elastikiyetini artırır, dökülmeyi önler.

