ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Cildi beyazlatan kahve maskesi! 15 dakika bekletmek yeterli

Kahve sadece sabahları uyanmamıza yardımcı olmakla kalmaz, cilt bakımında da harika bir yardımcı olabilir. Kahve, içerdiği antioksidanlar ve kafein ile cilt tonunu dengelemeye yardımcı olur, ölü hücreleri arındırarak cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. İşte 15 dakikada cildi beyazlatan maske tarifi…

Merve Çulha | 18 Eylül 2025 Perşembe 17:14 | Son Güncelleme:
Cildi beyazlatan kahve maskesi! 15 dakika bekletmek yeterli
ABONE OL

Kahve cildi beyazlatma etkisiyle dikkat çeker. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kahve maskesi, sadece 15 dakika bekletilerek cildinizde muazzam bir fark oluşturabilir. Peki, cilt beyazlatan kahve maskesi nasıl yapılır?

Bu pratik kahve maskesi, cildi beyazlatıp aydınlatan etkisiyle doğal bir güzellik sırrı sunuyor. Cilt bakım rutininize ekleyerek sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt elde edebilirsiniz!

KAHVE MASKESİ MALZEMELER

1 yemek kaşığı toz kahve

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı süt (isteğe bağlı)

Uygulama

Bir kâsede toz kahveyi, balı ve isteğe bağlı olarak sütü karıştırın. Karışım yoğun kıvamda olmalı, bu sayede ciltte kolayca tutunur.

Maskeyi uygulamadan önce cildinizin temiz ve kuru olması önemlidir. Yüzünüzü nazikçe temizleyin ve kurulayın.

Karışımı parmak uçlarınızla veya bir fırça yardımıyla yüzünüze eşit bir şekilde sürün. Özellikle cilt tonunun eşitlenmesini istediğiniz bölgelerde biraz daha yoğun uygulama yapabilirsiniz.

Maskeyi yüzünüzde 15 dakika kadar bekletin. Bu süre zarfında kahve, cilt üzerindeki ölü hücreleri arındıracak ve cildinizi besleyecek.

Maskeyi ılık suyla nazikçe yıkayın. Ardında cildinizi nemlendirici bir krem ile nemlendirmeyi unutmayın.

KAHVELİ MASKENİN FAYDALARI

Kahve, ciltteki ton farklılıklarını dengelemeye yardımcı olur. Kafein, ciltteki kan dolaşımını hızlandırarak daha parlak bir görünüm sağlar.

Kahve, ciltteki kirleri ve ölü hücreleri arındırarak cildin daha canlı ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.

Kahve, güçlü antioksidanlar içerdiği için cildinizi serbest radikallerden korur, yaşlanma belirtilerini azaltır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Maskeyi uygularken göz çevresinden kaçının.

Cilt tipinize göre bal miktarını azaltabilirsiniz, çünkü bal bazı ciltlerde fazla yoğun olabilir.

Haftada 1 veya 2 kez bu maskeyi uygulamak ciltte en iyi sonucu verir.

Dişleri beyazlatmak 100 TL! İşte en ucuz diş beyazlatma yöntemi
Etiketler:
- Popüler Haberler -
İbn-i Sina'nın sivilce reçetesi! Kremleri gölgede bırakan yağ
İbn-i Sina'nın sivilce reçetesi! Kremleri gölgede bırakan yağ
Kadınlar için kozmetik ürünler mi giyim mi daha önemli?
Kadınlar için kozmetik ürünler mi giyim mi daha önemli?
Bacaktaki çilek görünümlü lekelerden kurtulmanın 3 garantili yolu
Bacaktaki çilek görünümlü lekelerden kurtulmanın 3 garantili yolu
Tatilden dönenlerin kabusu: Güneş lekeleri ve çilleri tek hamlede silen sabun… Cildi anında neme boğuyor
Tatilden dönenlerin kabusu: Güneş lekeleri ve çilleri tek hamlede silen sabun… Cildi anında neme boğuyor
Egzamaya kesin çözüm: Mantarın kökünü kurutuyor... 1 damlası cildi parıl parıl parlatıyor
Egzamaya kesin çözüm: Mantarın kökünü kurutuyor... 1 damlası cildi parıl parıl parlatıyor
Tüylerden kurtulmanın en kolay yolu: Yumurtalı karışım! Sürün ve bekleyin
Tüylerden kurtulmanın en kolay yolu: Yumurtalı karışım! Sürün ve bekleyin
Dikkat! Asetonun bu zararını kimse bilmiyor! Güzel olayım derken...
Dikkat! Asetonun bu zararını kimse bilmiyor! Güzel olayım derken...
Parfümün orijinal mi olduğunu nasıl anlarız? O yöntem sahte ürünü ele veriyor
Parfümün orijinal mi olduğunu nasıl anlarız? O yöntem sahte ürünü ele veriyor
Sarışına çeviren 2 sebze! Kuaföre götürmeyen saç boyası
Sarışına çeviren 2 sebze! Kuaföre götürmeyen saç boyası
Kadınların en çok yaptığı 3 makyaj hatası
Kadınların en çok yaptığı 3 makyaj hatası
Parfüm saçı beyazlatır mı? Herkes bunu kullanıyor...
Parfüm saçı beyazlatır mı? Herkes bunu kullanıyor...