Cilt kuruluğunu yok eden ürünler! Duvar gibi cilde son
Havalar soğudu ve birçoğunda cilt kuruluğu önemli problem. Peki, cildinizi doğal ürünlerle pamuk gibi yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte cilt kuruluğuna karşı öneriler…
Cilt kuruluğu cildi zamanla duvar gibi yapıyor. Özellik bu soğuk havalarda cilt kuruluğuyla baş etmek için doğal malzemeleri kullanabilirsiniz.
Bu doğal malzemelerle cildin kuruluğunu gidermek için düzenli uygulama önemlidir. Ancak ciddi kuruluk sorunları yaşıyorsanız bir dermatolojiye danışmakta fayda var.
CİLT KURULUĞUNA KARŞI DOĞAL ÜRÜNLER
1. Hindistancevizi yağı
Faydaları: Derinlemesine nemlendirir ve cildi yumuşatır.
Kullanılışı: Bir miktar hindistancevizi yağını gece yatmadan önce cildinizin rejimi ve sabaha kadar bekletin.
2. Zeytinyağı
Faydaları: Cildi besler, kuruluğu korur ve elastikiyeti arttırır.
Kullanılışı: Zeytinyağının hafif ısıtıp cildinize masaj yapılarak uygulanması. 20 dakika bekledikten sonra ılık su yayılır.
3. Bal
Faydaları: Doğal nemlendirici ve antibakteriyel özelliğe sahiptir.
Kullanılışı: İnce bir tabaka balı cilde sürün, 15 dakika bekletin ve ardından ılık suyla yıkayın.
4. Aloe Vera Jeli
Faydaları: Cildi nemlendirir, yatıştırıcı ve iyileştirici etkisi vardır.
Kullanılışı: Taze aloe vera yapraklarından çıkan jeli gerçekte doğrudan yöntemler.
5. Yoğurt
Faydaları: Cildi besler, nemlendirir ve pürüzsüzleştirir.
Kullanılışı: Doğal yoğurdu cildinize maske olarak rejimi ve 10-15 dakika bekledikten sonra yıkayın.
6. Avokado
Faydaları: Sağlıklı yağlar ve vitaminlerle cildi besler ve nemlendirir.
Kullanılışı: Olgun bir avokadoyu ezerek püre haline getirin ve cildinize sürüp 15-20 dakika bekletin.
7. Gül Suyu
Faydaları: Nemlendirir ve cildi canlandırır.
Kullanılışı: Gül suyunu tonik olarak kullanın.