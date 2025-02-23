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Dikkat! Asetonun bu zararını kimse bilmiyor! Güzel olayım derken...

Ojeleri silmek için en yaygın yöntem aseton olsa da uzmanlar asetonun sürekli kullanımında tırnaklara zarar vereceği ve sarartacağı konusunda uyarıyor. Aseton, tırnakların üst yüzeyindeki koruyucu tabakayı alarak tırnağın kurumasına neden olabilir, bu da tırnakların sararmasına ve zayıflamasına yol açar. Peki ojeyi çıkarmak için alternatif yollar neler?

Merve Çulha | 23 Şubat 2025 Pazar 18:13 | Son Güncelleme:
Dikkat! Asetonun bu zararını kimse bilmiyor! Güzel olayım derken...
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Asetonu alışkanlık haline getirip sürekli kullanmak tırnakları yıpratıyor. Ayrıca tırnaklarda kırılma ve incelme sorunlarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar asetonun tırnak sağlığını olumsuz etkilememesi için daha az kullanılması ve nemlendirici bakım ürünleriyle desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Peki tırnaklar için ne yapılmalı?

Nemlendirici Bakım Ürünleri Kullanın

Aseton tırnakları kurutacağı için, tırnak bakımında nemlendirici ürünler kullanmak çok önemlidir. Zeytinyağı, argan yağı veya özel tırnak yağı ürünleri ile tırnaklarınıza nem sağlayarak, kuruma ve sararmayı önleyebilirsiniz.

Tırnak Maskesi Uygulayın

Haftada bir veya ihtiyaca göre tırnak maskesi uygulamak, tırnakları besler ve güçlendirir. Limon suyu, bal ve zeytinyağı karışımı gibi doğal maskeler, tırnaklarınızın sağlığını artırabilir.

Tırnaklarınızı Koruyun

Temizlik gibi kimyasal maddelerle temas ettiğinizde, ellerinizi ve tırnaklarınızı korumak için eldiven kullanın. Ayrıca tırnaklarınıza sürekli ojeler uygulamak yerine, ara vermek de sağlıklı görünmelerini sağlar.

Dengeli Beslenme

Tırnak sağlığını etkileyen bir diğer faktör de vücutta yeterli besin alımıdır. Biotin, çinko ve protein açısından zengin gıdalar tüketmek, tırnaklarınızın sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olabilir.

Tırnakları Düzenli Olarak Kesin

Tırnak uçlarındaki kırılmalar, sararmayı hızlandırabilir. Düzenli olarak tırnak uçlarını kesmek ve düzgün tutmak, tırnak sağlığını iyileştirir.

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