Dökülmeyi anında kesen tarif açığa çıktı! Şampuana 1 çay kaşığı ekleyin etkisine inanamayacaksınız

Saçlarınızın parlak ve sağlıklı uzaması için dengeli beslenmekten yanı sıra bir de bakım rutini oluşturmanız gerekiyor. Saç dökülmesi hem kadınlarda hem de erkeklerde yaygın olarak görülebilir. Sağlıklı bir saç döngüsü oluşturulduğunda ise saç dökülmelerini azaltabilir ve daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

SAÇLARIM UZASIN AMA VAKTİM YOK DİYORSANIZ BURAYA!

'Saçlarımın sağlıklı uzamasını ve parlak görünmesini istiyorum ama zamanım yok' diyorsanız vereceğimiz altın değerinde tavsiye çok işinize yarayacak. Kullandığınız şampuanın içerisine bir çay kaşığı eklediğinizde saçınızda gözle görülür inanılmaz değişime şahit olacaksınız. Peki bu sır gibi saklanan malzeme nedir ve saçlarımıza ne gibi yararları vardır?

1 ÇAY KAŞIĞI KAHVENİN ŞİFASI

Gün içerisinde sabah, öğle veya akşam tükettiğimiz kahvenin saçlara şifa kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Saçlarınızın gürleşmesi, uzaması ve parlak görünüme kavuşması vereceğimiz tarif ile çok pratik.

DAHA UZUN VE PARLAK SAÇLARIN TARİFİ

Saçlarınızın kat ve kat hızlı uzaması ve sağlıklı bir görünüşe kavuşması için kullandığınız şampuanınızın içerisine bir çay kaşığı kahve eklemeniz yeterli oluyor. Kafein içeren kahve, saç köklerinizi uyararak kan dolaşımınızı hızlandırır. Bu sayede saç foliküllerini besler ve saçınızın daha hızlı uzaması ve güçlenmesine yardımcı olur.

NASIL KULLANILIR?

Üstelik bu yöntemi uygulamak oldukça pratik. İlk olarak kullandığınız bir şampuanınızın içerisine bir çay kaşığı kahve ekleyin ve çalkalayınız. Duş alırken saçlarınızı özel hazırladığınız karışım ile yıkayabilirsiniz. Kısa sürede gözle görülür farka şahit olacaksınız.