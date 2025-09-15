İbn-i Sina'nın sivilce reçetesi! Kremleri gölgede bırakan yağ

Modern tıbbın öncülerinden kabul edilen İbn-i Sina, yüzyıllar önce kaleme aldığı "El-Kanun fi't-Tıbb" adlı eserinde, cilt sağlığı için pek çok doğal reçeteye yer vermişti. Bunlardan biri de sivilce ve cilt lekelerine karşı önerdiği özel bir yağ.

Günümüzde yeniden ilgi gören bu doğal yöntem, kimyasal ürünlerden uzak durmak isteyenler için alternatif bir çözüm olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, doğru kullanıldığında bu yağın cildin yenilenmesine ve daha sağlıklı görünmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. İbn-i Sina sivilce ve lekelere acıbadem yağını öneriyor.

SİVİLCELERİ İYİLEŞTİREN YAĞ: ACI BADEM

Acı badem yağı: Sivilce ve lekeleri tedavi eder. Baş ağrısına ve kulak tıkanmasına iyi gelir

Karabaş otu: Sedef otu ve defne yağı: Kronik baş ağrılarına iyi gelir. Gaz giderir ve kronik ağrıları dindirir.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILABİLİR?

Karabaş otunun çayı yapılabilir. Kurutulmuş karabaş otu kaynatılmış suyla demlenerek içilebilir. İsteyenler balla tatlandırabilir. Karabaş otundan elde edilen yağ cilt yaralarını iyileştirir.

