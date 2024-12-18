ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Kadınların en çok yaptığı 3 makyaj hatası

Güzelleşmek adına yapılan makyaj hataları kişiyi olduğundan daha kusurlu ya da farklı gösterebiliyor. İşte kadınların en çok yaptığı 3 makyaj hatası…

18 Aralık 2024 Çarşamba 13:38 | Son Güncelleme:
Kadınların en çok yaptığı 3 makyaj hatası
ABONE OL

Kadınların makyaj yaparken en sık yaptığı hatalar, genellikle uygulama tekniklerinden veya ürün seçimiyle ilgili yanlışlardan kaynaklanır. En çok yapılan makyaj hatalarını bir araya getirdik.

3 MAKYAJ HATASINA DİKKAT!

Doğru makyaj teknikleriyle makyaj hatalarının önüne geçebilir ve daha doğal, kusursuz bir görünüm yakalayabilirsiniz.

1. Yanlış Fondöten Rengi Kullanımı

Hata: Ten rengine uygun olmayan, ya çok açık ya da çok koyu fondöten seçimi.

Sonuç: Doğal olmayan, maske gibi bir görünüm oluşur. Boyun ve yüz arasında renk farkı ortaya çıkar.

Çözüm: Fondöten seçerken doğal ışık altında cilt tonunuza uygun bir rengi denemelisiniz. Çene hattında uygulama yaparak uyumunu kontrol edin.

2. Fazla Pudra veya Kontür Kullanımı

Hata: Pudrayı aşırı miktarda kullanarak ciltteki doğal parlaklığı tamamen yok etmek veya kontür işlemini abartmak.

Sonuç: Yüz ifadesi sertleşir ve makyaj "yapay" görünür. Pudra fazla uygulandığında cilt yaşlı görünebilir.

Çözüm: Pudrayı sadece ihtiyaç duyulan bölgelere hafifçe uygulayın. Kontür yaparken doğal gölgeleri takip edin ve iyi bir şekilde dağıtın.

3. Uygunsuz Kaş Şekillendirme

Hata: Kaşları doğal yapısına uygun şekilde doldurmak yerine çok fazla kalem veya far kullanarak yapay bir görünüm yaratmak.

Sonuç: Yüzün dengesi bozulur, kaşlar dikkat dağıtıcı hale gelir.

Çözüm: Kaşların doğal hatlarını takip ederek boşlukları hafifçe doldurun. Kaş jeliyle sabitleyerek daha doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.

Parfüm saçı beyazlatır mı? Herkes bunu kullanıyor
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Parfüm saçı beyazlatır mı? Herkes bunu kullanıyor
Parfüm saçı beyazlatır mı? Herkes bunu kullanıyor
Dökülmeyi anında kesen tarif açığa çıktı! Şampuana 1 çay kaşığı ekleyin etkisine inanamayacaksınız
Dökülmeyi anında kesen tarif açığa çıktı! Şampuana 1 çay kaşığı ekleyin etkisine inanamayacaksınız
60 yaşında ama 20'lik ciltlerin gençlik sırrı bu kür! Saraçoğlu tarifi: Sadece 3 malzeme
60 yaşında ama 20'lik ciltlerin gençlik sırrı bu kür! Saraçoğlu tarifi: Sadece 3 malzeme
Kışın sıcak duşun zararları belli oldu! Her an cilt renginiz değişebilir
Kışın sıcak duşun zararları belli oldu! Her an cilt renginiz değişebilir
Protez tırnaklar sağlığa zararlı mı? Kaş yaparken göz çıkarmayın
Protez tırnaklar sağlığa zararlı mı? Kaş yaparken göz çıkarmayın
Zerdeçalı bir de böyle deneyin! Sivilceleri yok ediyor
Zerdeçalı bir de böyle deneyin! Sivilceleri yok ediyor
Cilt kuruluğunu yok eden ürünler! Duvar gibi cilde son
Cilt kuruluğunu yok eden ürünler! Duvar gibi cilde son
Tırnak kırılmasına son! 1 damlası demir gibi yapıyor
Tırnak kırılmasına son! 1 damlası demir gibi yapıyor
Bu ürünler yoksa makyaj olmuyor! 5 ürün çantada kesin olmalı
Bu ürünler yoksa makyaj olmuyor! 5 ürün çantada kesin olmalı
Büyüyen ve renk değiştiren benlere dikkat! Uzmanı sebebini açıkladı
Büyüyen ve renk değiştiren benlere dikkat! Uzmanı sebebini açıkladı
Kortizolsüz sivilce kurutmanın yolları! Mayın tarlası yüzleri ipek gibi pürüzsüz yapıyor
Kortizolsüz sivilce kurutmanın yolları! Mayın tarlası yüzleri ipek gibi pürüzsüz yapıyor