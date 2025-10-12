Kaşıntı, pullanma, kızarıklık… Hangi cilt hastalığı olduğunu böyle anlayın

Kaşıntı, pullanma ve kızarıklık gibi belirtiler basit görünebilir ama her biri farklı cilt hastalığının habercisi olabilir.

Cildinizde olağan dışı bir değişiklik fark ettiğinizde doktor önerisi olmadan krem kullanmayın ve kendi teşhisinizi koymaya çalışmayın.

Cilt, vücudun en büyük organı olduğu kadar içsel sorunların da dışa vurulduğu ilk bölgedir. Kaşıntı, kızarıklık veya döküntü gibi belirtiler; sadece yüzeysel bir rahatsızlığa değil, bazen bağışıklık sistemi, stres ya da hormonal bozukluklara da işaret eder.

CİLTTE KAŞINTI, PULLANMA VE KIZARIKLIK NEYE İŞARET?

Uzmanlara göre bu belirtileri doğru okumak, hem doğru tedaviyi bulmak hem de kalıcı hasarı önlemek için kritik önem taşıyor.

1. EGZAMA (ATOPİK DERMATİT): Sürekli kaşıntı ve kurulukla kendini gösterir.

Egzama genellikle ellerde, dirsek içlerinde, boyun ve yüzde görülür.

Belirtileri:

Yoğun kaşıntı,

Ciltte kuruluk ve çatlama,

Bazı bölgelerde kabuklanma ve su toplama.

Ayırt edici özellik: Egzamada kaşıntı, genellikle geceleri artar ve tekrarlayıcıdır. Stres, deterjanlar veya sabunlar tetikleyebilir.

Dermatolog Uyarıyor: Egzamayı geçici nemlendiricilerle bastırmak yeterli değil. Cilt bariyerini onaran, doktor onaylı tedavi uygulanmalı.

2. SEDEF HASTALIĞI (PSORİASİS): Gümüşi pullar ve kalınlaşmış cilttir. Sedef hastalığı, bağışıklık sisteminin cilt hücrelerine saldırması sonucu oluşur.

Belirtileri:

Diz, dirsek, saç diplerinde gümüş renginde pullar,

Ciltte kalınlaşma ve kızarıklık,

Bazen eklem ağrıları eşlik eder.

Ayırt edici özellik: Sedefte döküntüler simetrik dağılır, uzun süreli seyreder ve kaşıntıdan çok cilt kalınlaşması ön plandadır.

3. MANTAR ENFEKSİYONU: Dairesel kızarıklık ve yayılma eğilimi vardır.

Cilt mantarları, özellikle nemli bölgelerde ortaya çıkar: Kasık, ayak parmak araları, göğüs altı vb.

Belirtileri:

Dairesel kızarıklık,

Kaşıntı ve yanma hissi,

Döküntülerin çevresinde net bir sınır oluşması.

Ayırt edici özellik: Mantar enfeksiyonları genellikle tek bölgeyle başlar ve hızla yayılır. Egzama veya sedeften farklı olarak bulaşıcıdır.

4. ALERJİK DERMATİT: Temasla ortaya çıkan kızarıklıktır.

Yeni bir krem, deterjan, parfüm veya metal takıdan sonra oluşan kızarıklıklar genellikle alerjik kontakt dermatit belirtisidir.

Belirtileri:

Ani kızarıklık ve kabarcık,

Ciltte yanma veya batma hissi,

Temas ettiği bölgede lokal reaksiyon.

Ayırt edici özellik: Alerjen maddeyle teması kestikten sonra belirtiler hızla hafifler.

5. SEBOREİK DERMATİT: Saç derisinde kepek ve yüzde yağlı pullanmadır.

Özellikle kaş arası, burun kenarları, kulak içi ve saç derisinde görülür.

Belirtileri:

Yağlı görünüm,

Sarımsı kepeklenme,

Hafif kaşıntı ve kızarıklık.

Ayırt edici özellik: Mantar benzeri görünse de bulaşıcı değildir. Genellikle stres, hormonal değişim veya bağışıklık zayıflığı dönemlerinde artar.

NE ZAMAN DERMATOLOĞA GİTMELİ?

Belirtiler iki haftadan uzun sürüyorsa,

Ciltte su toplama, iltihap veya ağrı varsa,

Evde uyguladığın yöntemlerle hiçbir iyileşme gözlenmiyorsa,

Aynı döküntü farklı bölgelere yayılıyorsa, mutlaka uzman dermatolog muayenesi önerilir.

Nemlendirici ya da kozmetik ürünlerle geçici çözümler yerine, doğru tanı ve tedavi ile kalıcı iyileşme amaçlanmalı.