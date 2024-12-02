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Kışın sıcak duşun zararları belli oldu! Her an cilt renginiz değişebilir

Kış ayının soğuk havasından ötürü sıcak duş almayı seviyorsanız bazı sorunlara hazırlıklı olun. Çünkü sıcak su cildi etkiliyor. Kış ayında ısınmak için sıcak duşu seçenlere işte öneriler…

2 Aralık 2024 Pazartesi 14:41 | Son Güncelleme:
Kışın sıcak duşun zararları belli oldu! Her an cilt renginiz değişebilir
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Kış ayında sıcak bir duş herkese iyi gelir. Fakat bu iyilik bazı cilt hastalıklarını tetikliyor. Kışın sıcak suyla duş almanın cilde etkilerinin başında cilt kuruluğu ve egzama geliyor. Çünkü kışın cilt normalden hızlı yıpranır ve yaşlanmaya neden olabilir.

SICAK DUŞUN CİLDE ZARARLARI

Kış aylarında su tüketiminin azalması cildin normalden hızlı yıpranmasına ve yaşlanmasına neden olabiliyor.

Kışın ortaya çıkan cilt hastalıkları bakteriyel enfeksiyonlara da yol açabiliyor.

Sıcak su, cildin doğal yağlarını (sebum) daha hızlı bir şekilde uzaklaştırır. Bu, nem bariyerinin miktarına ve kuruluğuna neden olabilir.

Kuruluk, sürüntü, pullanma ve çatlamalar gibi sorunlara yol açar.

Sıcak su, cildin dış tabakasını (epidermis) tahriş edebilir. Egzama veya rozasea gibi cilt rahatsızlıkları olan bu durumun dayanıklılığının kötüleşmesine yol açar.

Cilt, nemsiz kaldığında doğal bir tepki olarak daha fazla yağ üretebilir. Bu, yağlı cilt tiplerinde dengesizlik ve sivilcelerin oluşmasına neden olabilir.

DUŞ SÜRESİ NE KADAR OLMALI?

Kış soğuklarında banyo yaparken çok sıcak su tercih edilebiliyor ve banyoda uzun zaman geçirilebiliyor.

Uzmanlar sıcak sudan kaçınmak, ılık suyla banyo yapmak ve süreyi en fazla 15 dakika ile sınırlamak gerektiğini belirtiyor.

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